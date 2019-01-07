CHP-İYİ Parti ittifakına Saadet de katıldı ! Sürpriz karar

CHP ve İYİ Parti arasındaki yapılacak işbirliğinde il sayısı Artvin ve Rize ile birlikte 20’ye yükselirken; iki parti Adıyaman’da da Saadet Partisi’ni destekleme kararı aldı.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre; CHP ve İYİ Parti bir süredir il ve ilçeler için görüşmeleri sürdürüyordu. İki parti geçen hafta 18 ilde uzlaşıya varmıştı. Bu kapsamda İYİ Parti, CHP’nin mevcut 8 il belediyesinde; Bolu, Kırşehir, Sivas ve Erzincan’da CHP adayını destekleyecek; CHP ise Kırıkkale, Isparta, Düzce, Nevşehir, Afyonkarahisar ve Osmaniye’de İYİ Parti adayını destekleyecekti.

İL SAYISI 20'YE YÜKSELDİ

Edinilen bilgiye göre; iki parti arasında yapılan son görüşmede, iki parti arasındaki uzlaşıdaki il sayısı 18’den 20’ye yükseldi. İYİ Parti’nin Artvin ve Rize’de de CHP’nin adayını desteklemesinde uzlaşıldı.

SAADET PARTİSİ SÜRRPİZİ

CHP ve İYİ Parti arasındaki ittifaka son görüşmede ilk kez Saadet Partisi de katıldı. Buna göre; hem İYİ Parti hem CHP Adıyaman’da Saadet Partisi’nin adayını destekleyecek.

Saadet Partisi, Adıyaman’da eski AK Parti milletvekili Ahmet Faruk Ünsal’ı aday ilan etmişti