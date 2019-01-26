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  4. 26 Ocak 2019 23:29

CHP İzmir 2 koldan ! İzmir'e Tunç Soyer, Konak'a Hakan Tartan

CHP'de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na Tunç Soyer'in adaylığı kesinleşirken, Konak İlçe Belediye Başkanlığı'na da eski bakanlardan Hakan Tartan'ın aday olarak gösterilmesi bekleniyor.

CHP İzmir 2 koldan ! İzmir'e Tunç Soyer, Konak'a Hakan Tartan
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CHP'nin uzun süreden beri merakla beklenen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı belli oldu. Seferihisar ‘da Belediye Başkanlığı döneminde önemli hizmetlere imza atan ve beldesini dünyanın sayılı ‘sakin şehir’lerinden biri haline getiren Tunç Soyer CHP İzmir adayı oldu.

Soyer ismi yarın(pazar) önce MYK,sonra Parti Meclisi’nde oylanacak ve kamuoyuna açıklanacak.Soyer isminde bir tartışma beklenmiyor.

CHP'nin "İzmir'in kalbi" olarak nitelenen Konak ilçesi için düşündüğü isim de büyük olasılıkla 56. Cumhuriyet Hükümeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı ve 2009-2014 yılları Konak Belediye Başkanı olan Dr. Hakan Tartan.

AK Parti’nin eski Bakan Nihat Zeybekçi hamlesine karşı gerek Bakan ve milletvekilliği, gerekse Belediye Başkanlığı döneminde önemli hizmetlere imza atan ve Bulgaristan göçmenlerinin emeklilik sorununun çözümü, kent kültür ve eğitim yapısının güçlendirilmesi gibi ‘iz bırakan’ katkılar yapan Hakan Tartan’ın önemli bir koz olacağı ifade ediliyor.

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