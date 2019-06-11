CHP İzmir'den 2 bin seçmeni İstanbul'a taşıyacak

CHP Ekrem İmamoğlu’na destek için milletvekilleri, belediye başkanları İzmir’den İstanbul’a giderek saha çalışmalarına destek olurken, CHP İzmir İl Başkanlığı da 23 Haziran’da İstanbul’da oy kullanma hakkına sahip İzmir’deki seçmenleri taşıyacak.

CHP İl Başkanlığı, İzmir’deki İstanbul seçmeninin 23 Haziran’da oy kullanmaları adına “23 Haziran’da İstanbul yolcusu kalmasın” çağrısıyla ulaşım seferberliği başlatmış, seçmenden ulaşım desteğinden yararlanmaları için ilçelerde partinin ilçe başkanlıklarına başvurmaları istenmişti.

İlçelere yapılan başvurulan tamamlandı. İl başkanlığı ilçelerden sayı aldı. İl başkanlığına ulaştırılan verilere göre 2 bin kişi CHP’ye ‘ulaşım’ için isim yazdırdı.

İl Başkanlığı 2 bin seçmeni 50 otobüsle İstanbul’a götürecek. Otobüsler 22 Haziran cumartesi akşamı yola çıkacak ve sabaha karşı İstanbul’da olacak. Otobüsler oy kullanma işleminin sona ermesinden sonra 2 bin seçmeni İzmir’e geri getirecek.

