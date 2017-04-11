CHP kampanyasını Polatlı'da tamamlayacak

Halk oylamasına yönelik çalışmalar kapsamında miting yerine daha çok salon toplantılarını tercih eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, son gün Ankara'da olacak.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, halk oylamasına sayılı günler kala, Kılıçdaroğlu'nun il gezileri sürüyor.

Kampanya kapsamında bugüne kadar İstanbul başta olmak üzere Amasya, Diyarbakır, Kayseri, Trabzon, Niğde, Kocaeli, Ordu, Samsun ve Aydın gibi çok sayıda ile giden Kılıçdaroğlu, bugünü ise Bursa'ya ayırdı.

Bu hafta içinde Balıkesir ve İstanbul programları bulunan Kılıçdaroğlu, halk oylaması kampanyasının son gününü ise Ankara'da geçirecek.

Kılıçdaroğlu, 15 Nisan Cumartesi günü Ankara'nın Polatlı ilçesinde Konak Güldeste Düğün Salonu'nda saat 12.00'de düzenlenecek etkinliğe katılacak. Kılıçdaroğlu'nun aynı gün Ankara'da bir şehir turu atabileceği de belirtiliyor.

Oyunu Ankara'da kullanacak

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, her seçimde olduğu gibi halk oylamasında da oyunu Ankara'da kullanacak.

Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile Çankaya ilçesine bağlı Çukurambar'da bulunan Arjantin İlkokulu'nda sandık başına gidecek ve tercihini yapacak. Kılıçdaroğlu son seçimde oyunu, 4134 numaralı sandıkta kullanmıştı.

300 bin görevli

Öte yandan CHP, halk oylaması günü geniş bir kadroyla çalışacak.

Halk oylaması için müşahit atamalarını tamamlayan CHP'de, 16 Nisan günü, veri girişi yapacaklar ve sandık başında bulunacaklar dahil olmak üzere 300 bin kişilik bir kadro görev alacak.

CHP, her seçimde olduğu gibi halk oylaması öncesinde de Parti Meclisi Salonu'nu "seçim üssü" ne dönüştürdü.

Bu merkezde 150 kişi görev yapacak ve örgütten gelen sonuçları, YSK verileriyle karşılaştırıp sonuçlara hızlı itiraz yapılması sağlanacak.

KILIÇDAROĞLU 2010 REFERANDUMUNDA OY KULLANAMAMIŞTI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 2010 yılında yapılan referandumda oy kullanamamıştı. Bunun sebebi ise 2009 yılındaki yerel seçimlerde seçmen kütüğünü İstanbul'a aldıran Kılıçdaroğlu daha sonra Ankara'daki adresine nakil yaptırmyı unutmuştu.