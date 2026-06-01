CHP kurultay soruştrumasında yeni perde: Banka hesapları ve SGK kayıtları mercek altında!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 38. Olağan Kurultayı ile ilgili yürütülen soruşturmayı yepyeni ve çok kritik bir boyuta taşıdı. Yürütülen soruşturma çerçevesinde, kurultayda oy kullanan tüm delegelerin ve bu kişilerin birinci derece yakınlarına ilişkin MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) raporları, geçmişe dönük banka hesap hareketleri ile SGK kayıtları ilgili kurumlardan resmen talep edildi.

CHP'de mutlak butlan kararı

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, CHP için mutlak butlan kararı vermişti. Mahkeme, 4-5 Kasım 2023'te CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nın iptaline hükmetmişti.

Böylece Kemal Kılıçdaroğlu, 2,5 yıl sonra mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine dönmüştü.

