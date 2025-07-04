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CHP kurultayı davasında yeniden görevsizlik kararı

CHP kurultayı davasında yeniden görevsizlik kararı
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Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi, CHP kurultayı davasında yeniden görevsizlik kararı verdi.

CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan 38'inci Olağan Kurultay'ında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma, 3 Haziran'da tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, yolsuzluk soruşturmasından tutuklu bulunan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu dahil 12 kişi için Siyasi Partiler Kanunu'nun 112'nci maddesindeki 'oylamaya hile karıştırma' suçundan 3 yıla kadar hapis ve siyasi yasak talep edildi. İddianame, Ankara 26'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Ankara 26'ncı Asliye Ceza Mahkemesi, rüşvet iddialarının ağır cezalık suç olduğu kanaatiyle 'görevsizlik' kararı verdi ve dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderilmesine hükmetti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, dosyanın Ankara 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine itiraz etti. Görevsizlik kararı, Ankara 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin 30 Haziran 2025 tarihli kararıyla kaldırıldı. Ankara 26'ncı Asliye Ceza Mahkemesi, bugün yeniden 'görevsizlik' kararı vererek görev uyuşmazlığının giderilmesi için dosyayı Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 5'inci Ceza Dairesine gönderdi.  

 

DHA

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Etiketler chp kurultay davası görevsizlik kararı
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