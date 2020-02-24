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  4. 24 Şubat 2020 18:27

CHP kurultayında Kılıçdaroğlu'ndan başka aday olacak mı ?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, 'Kurultayda başka aday olacak mı? sorusuna yanıt verdi. Salıcı şu an için resmi bir adaylık başvurusunun olmadığını söyledi.

CHP kurultayında Kılıçdaroğlu'ndan başka aday olacak mı ?
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı basın toplantısı gerçekleştirdi.

Salıcı, bir gazetecinin sorduğu "Kulislerde 4 isim konuşuluyor. Kurultay'da başka adaylar olacak mı?" sorusuna "Bize gelmiş olan bir bilgi yok. Genel başkan adayı olmak için ne yapılacağı bellidir. Herhangi bir arkadaşımız adaylık açıklaması yapabilir. Tüzük işliyor. Hiç kimsenin aday olmak istiyorsa ne engelle karşılaşması söz konusu ne de başka bir şey söz konusu. Biz saygıyla karşılarız. Süreç bütün adaylar için aynı şekilde yürür" şeklinde yanıt verdi.

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