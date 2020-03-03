CHP lideri Kılıçdaroğlu: ''BOP eşbaşkanlığı görevini sana kim verdi ?" - CANLI

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bugün saat 15.00'te TBMM Genel Kurulunda yapılacak İdlib konulu kapalı oturum öncesinde partisinin Meclis Grup Toplantısında konuşuyor.

Toplantı CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un İdlib şehitlerini andığı konuşması ile başladı.

Toplantının ardından şehitler bir dakikalık saygı duruşu yapıldı ardından İstiklal Marşı okundu.

İstiklal Marşı'nımn okunmasının ardından Kılıçdaroğlu kürsüye geldi.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satırbaşları:

"Bu grup toplantısı, benim için de zor olan bir grup toplantısıdır. Meseleyi nasıl anlatacaksınız, neler söyleyeceksiniz? Hepimizin yüreği kanıyor ve gelecek kaygısı yaşıyoruz. Türtkiye iyi yönetilemiyor."

Egemen güçlerin bu ülkeden nasıl kovulduğunu ülkeyi yönetenler biliyorlar mı? Defalarca uyardık, egemen güçlerin taşeronluğuna soyunmak en büyük tehlikedir derdik. Maşa konumuna Türkiye'yi sokmayın dedik. Defalarca söyledik, dilimizde tüy bitti.

- Komşumuz bir ülkenin rejimini değiştirmek içn çaba harcıyorsunuz. Sana ne kardeşim? Git uluslarası kuruluşlara, 'buynu kabul etmiyoruz' dersin. Biz hiçbir zaman Suriye'dek rejimi savunmadık, savunmuyoruz da. İstiyoruz ki barış içinde yaşayalım. Arzumuz budur bizim."

-"Tek bir Mehmetçiğin tırnağı Suriye'den de, Libya'dan da İdlib'den de değerlidir" diyoruz.

"BOP EŞBAŞKANLIĞI GÖREVİNİ SANA KİM VERDİ?"

Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın 'BOP Eşbaşkanıyız' açıklamasını hatırlatarak "San BOP'un eşbaşkanlığı kim verdi? Çık milletin önünde bunu açıkla. Ortadoğu'yu kan gölüne döndüreceksin diye sana taliimatı kim verdi? Çık açıkla" dedi.

Erdoğan'ın daha önce dile getridiği "Suriye'de bizi bir oyuna çekmeye çalışıyorlar" sözlerini hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Ne değişti. Ne oldu da Suriye'ye girmeye karar verdn. Sana kim bu talimatı verdi." dedi.

Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın kendi sözlerini hatırlatarak Suriye'ye girme kararının ABD'nin önceki Başkanı Barack Obama'nın telşkini ile alındığını söyledi.

Kılıçdaroğlu, "Suriye'nin parçalanması kimin işine yarıyor? Akıl var akıl. Aklını kiraya vermeyeceksin. Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihini bileceksin, Ortadoğu'yu bileceksin, Arap dünyasını bileceksin. Falif Rıfkı Atay'ın 'Zeytindağı Anıları'nı okuyacaksın" dedi.

27 Şubat gecesi İdlib'de şehit olan askerlerle ilgili açıklamayı Hatay Valisi'nin yaptığını hatırlatan Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu kadar önemli br olayvarsa, bu kadar şehisdimiz varsa TBMM'nin toplanması lazım. Bunu asdlasiyasi polemik konusu yapmayacağız' dedik. Şehitler hepimizn şehidi. Bir tırnağına Suriye'yi değişmeyiz."