CHP lideri Kılıçdaroğlu grup toplantısında konuşuyor

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkan kısımlar şu şekilde:

-Süleyman Şah'ı güçlü bir şekilde koruyabilseydiniz bugün Suriye'nin güneyi diye bir şey olmazdı. Kendi vatan toprağında türbe kaçıranlar şimdi kahraman kesiliyorlar. Bu benim ağırıma gidiyor.

-İstanbul'un depreme dayanıklı hale gelmesi için 36 milyar dolar toplandı. 1999 depreminden sonra İstanbul ve Marmara'nın yenilenmesi gerekiyordu. Rahmetli Ecevit kanun ve ek vergiler getirdi. 2002-2019 arasında 36 milyar dolar para toplandı. Depremden sonra ben bu soruyu sordum. Vergiler nereye harcandı diye sordum. Bana tepki gösterdiler. 'Bu soruyu sormanın zamanı mı?' diye. Ne zaman soracağız? Şehir hastanelerini de soruyoruz ama kulaklarını tıkıyorlar. Evet tam sırası. Nereye gitti bu paralar? Sen 29 okulu dahi depreme dayanıklı hale getirememişsin. Ben bu soruyu sormayacak mıyım?

-İş yandaşlara gelince her türlü para var. AK Parti'li kardeşlerim özellikle dinlesinler. Senin depreme dayanıklı evini yapmadılar ama bizim beşli çete dediğimiz bir grubu kurtarmak için 1 milyar 670 milyon lira o şirkete verdiler, İstanbul Finans Merkezi'ni Varlık Fonu'yla satın aldılar. Kimi kurtardılar? 3 kişiyi. Peki milyonlarca insanın derdiyle ilgilenen var mı?

-Yeni program bir IMF programıdır. IMF heyeti geldi, günlerce konuştular. Yeni programı çık anlat dedğiler. Eski programlar işe yaramadı, tutmadı. IMF heyeti bizim arkadaşlarla görüşünce gerçek ortaya çıktı. Yoksa kimse IMF'nin geldiğini bile duymayacaktı. Gizli gizli görüşüyorlar IMF ile.