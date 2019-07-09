CHP lideri Kılıçdaroğlu: ''Ülkeyi Tosuncuk gibi yönetiyorlar''

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında iktidarı eleştirerek "Ülkeyi Tosuncuk gibi yönetiyorlar. Devletten haberleri yok. Devlet böyle yönetilir mi Allah aşkına. Buna bir isim bulun arkadaşlar. Çiftlik Bank diyoruz bu da tam tutmuyor. " dedi.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

“Türkiye'de sorunları çözmenin adresi Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Hiç kimsenin inancı, kimliği, yaşam tarzı dolayısıyla ötekileştirilmesini istemedik. Bu amaçla güzel başarıların altına imza attık. 82 milyonu kucaklayacak bir iktidara ihtiyacımız var.

“Esnafın, çiftçinin derdi var. Bunların nasıl çözülebileceğini biliyoruz. Siyaset halka hizmetse onu biz yapacağız ve sorunları çözeceğiz.

“Bunları çözme kapasitesine sahibiz. Yeter ki siyaseti zenginleşme aracı olarak kullanmayın. İnsana hizmet istiyoruz, birilerinin cebine değil vatandaşa hizmet etmek istiyoruz.

Srebrenitsa Katliamı

Bizim gibi düşünmeyen insanlara da saygı göstermemiz gerekiyor. İnsana dünyanın her yerinde sevgi ve saygıyla yaklaşmalıyız. Katliam yapmak, etnik kimliğe düşmanlık beslemek insanlıkla bağdaşmaz. Srebrenitsa 21. yüzyılın en büyük ayıplarından birisidir. Srebrenitsa'yı unutmamız gerekiyor.

Çorlu faciasına tepki

Çorlu teren faciasını yaşadık 8'i çocuk 25 vatandaşımızı kaybettik. Aileler adaletin tecelli edilmesini istiyorlar. Mahkeme günü biber gazları polis copları, aileler kavga istemiyor intikam aramıyor. Adaleti istiyorlar. Biber gazlarını sıkarak copları sıkarak insanlarıa dalet anlayışından vazgeçiremezisiniz.

Ne yaparsanız yapın o anne adalet isteyecektir. Biz bu olayın takipçisi olacağız. Ölen insanlar için, hak arayan insanlar için... Haklarını arayan insanlara hakkını teslim edeceğiz.

Bu afet beklenen bir şeydi. Meteoroloji yağış için uyarmıştı. Önlem alan olmadı. Bütün belgeleri raporlaştırdık. Meclis'te araştıralım dedik. AK Partili ve MHP'li kardeşlerime sesleniyorum, Çorlu Tren faciasının araştırılmasını istedik. Kavga, intikam istemedik. Bir daha benzer olaylar olmasın, önlem alalım dedik. AK Parti ve MHP'lilerin oylarıyla bu önerge reddedildi. Yazıklar olsun. Meclis'in görevi nedir? 25 kişi hayatını kaybetti. Hangi ihmallerin sonucu bu insanlar yaşamını yitirdi? Meclis bunu araştırmayacak da ne yapacak?

Sakarya'da, Çorlu'da, Ankara'da benzeri kazalar yaşandı. Hepsi aynı kurumun alanında. Araştıralım diyoruz, reddediyorlar. Ne yapacak bu Meclis? Onu araştırma, bunu araştırma. Neyi araştıralım? Gerçekten de yazıklar olsun.

ODTÜ'deki ağaç katliamına tepki

ODTÜ olayına gelmek istiyorum. Bir ülkeyi büyüten saygınlık kazandıran kurumların başında üniversiteler gelir. Bütün İslam dünyasındaki üniversite sayısı ABD'dekinden az. ODTÜ bizim gözbebeğimiz olan üniversitelerden biri. Çocuklar ne istiyorlar? Yurt yapılsın 500-600 kişilik ihtiyaç bu kadar. Buraya 1500 kişilik yurt yapacağız diyorlar kabul etmiyorlar. İlla yapacağız. Ağaçları keseceğiz. Gençler de buna itiraz ediyorlar. Sen neden bunu istiyorsun diye yine biber gazları, coplar. Bunlar bizim evlatlarımız. Olay büyüyünce Mansur Yavaş arkadaşımız yurda mı ihtiyacınız var yurt yapacağım ODTÜ'ye bağışlayacağım diyor. Bir bilim kurumunda kaçak yapı olur mu? Sayın rektöre sesleniyorum. Öğrencilerinizi dinleyiniz. Benden ve senden daha iyi dünyayı sorğulayan çoçuklarımız. Mansur Başkan'ın sesine kulak verin. Yurt yapacak ve size verecek.

SETA'nın gazetecileri fişleyen raporu

Medyanın doğru haber yapmasını hepimiz isteriz. Objektif olarak haberin yansıtılması lazım. Halkın sağlıklı bilgilendirilmesi medya ile olur. Medya ile rapor hazırlayan kuruluşun da bu gerçeği bilmesi gerekir.

Yabancı ajansların Türkiye uzantılar var, bu uzantılarla ilgili bir şey yapmamız lazım deniyor. Eğer siz gazeteciyi fişlerseniz doğru kimden alacaksınız. Doğru haberi iktidara diz çökenlerden mi alacağız, yoksa bağımsız gazetecilerden mi alacağız. SETA iktidardan beslenir. Bol miktarda para verir. Medyanın yüzde 95'i bağımsız değil. İktidar ne istiyorsa onu yazıyorlar, ben onlara gazeteci demiyorum zaten. Gazeteci yürekli bir insandır, gücün ve paranın önünde diz çökmez. Halkın gözü kulağıdır gazeteci.

Hükümete faiz tepkisi

Türkiye üretimden koparıldı. Aklınıza patates ve soğan ithal edeceğimiz gelir miydi, benim aklıma gelmezdi. 32 milyon dolar patates ithal edildi. Bizim çiftçimize verseler her yerde patates üretilir. Bu patateslerin yüzde 86'sı Sisi'nin bulunduğu Mısır'dan ithal edildi. Sormak gerekiyor, Türkiye'de toprak, su, çiftçi mi yok? Hepsi var, namuslu siyasetçi eksik. Aldılar ekonomiyi tefecilere teslim ettiler.

160 milyar dolar bu zamana kadar faiz ödedik. AK Partili ve MHP'li kardeşlerimize sormak isterim, ne oldu da 160 milyar dolar faiz ödendi. Faiz ödenmesiydi ne olurdu? İnsanların cebinde parası olurdu. Biz faize karşıyız diyorlardı, sen onu benim külahıma anlat. Saray ve çevresi değil bu milletin 82 milyonu ödedi. Emzik alırken çocuğa vergi ödüyorsunuz, su içerken vergi ödüyorsunuz. 160 milyar dolar faiz böyle ödendi. Eliniz titremedi mi bunu öderken.

Merkez Bankası açıklaması

İktidar bu ülkenin kefen parasına muhtaç duruma geldi. Artık bu ülkeyi yönetemezler!

Merkez Bankası zaten bağımsız değildi. Erdoğan ‘Faizi indirin’ diyordu indiriyordu; başkanı suçlu ilan ettiler. Kendi beceriksizliklerini bir bürokratın üzerine yıktılar.

Merkez Bankası'nın ilk toplantısında faizi sıfırlayın, vallahi billahi alkışlayacağım. Sıfırlarsanız Erdoğan dünya ekonomi tarihine girsin diye özel bir kampanya yapacağım.

Ne diyordu Erdoğan? ‘Siz bu kardeşinize yetkiyi verin, görün bakın nasıl enflasyonla, faizle mücadele ediyor’. Enflasyon, dolar, faiz, işsizlik, devletin iç ve dış borçları arttı. Sorumlu Merkez Bankası Başkanı mı?

Elektriğe, doğalgaza zammı Merkez Bankası Başkanı mı yaptı? Yağa, ete, soğana, patatese Merkez Bankası Başkanı mı zam yaptı? İğneden ipliğe zammı sen yaptın, sorumlu kim? Merkez Bankası Başkanı. Yemezler kardeşim kusura bakma.

Merkez Bankası Başkanı hedefleri tutturmadı diye gitti, tamam; beyfendi senin hiçbir hedefin tutmadı.

"Ülkeyi Tosuncuk gibi yönetiyorlar"

Faiz faiz diyor, bir soru sormak istiyorum. Faizi indirmedi diye görevden aldık diyor. Gecikme faizi son 10 ayda yüzde 78 arttı. Erdoğan'a herkesin anlayacağı dilden sormak istiyorum. Gecikme faizini 10 ayda yüzde 78 artırdın. Sen o koltukta hangi yüzle oturacaksın. Ülkeyi Tosuncuk gibi yönetiyorlar. Çiftlik Bank gibi yönetiyorlar. Çiftlik gibi yönetiliyor. Aile şirketi gibi dersek o şirketlere haksızlık olur.