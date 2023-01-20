CHP lideri Kılıçdaroğlu: Yüksek Seçim Kurulu karar verecek!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti meclisini topladı. Gündemde seçim güvenliği, altılı masa toplantısı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimlerde aday olup olmayacağına yönelik tartışmalar vardı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, parti meclisi üyeleriyle bir araya geldiği toplantı bir buçuk saat sürdü. Parti Meclisi’nde, yaklaşan seçim tarihinden, 26 Ocak’ta bir araya gelecek olan altılı masa toplantısına kadar pek çok konu masaya yatırıldı.

"HALKTA DEĞİŞİM BEKLENTİSİ ÇOK BÜYÜK”

tv100 editörü Betül Araz’ın edindiği bilgilere göre, CHP Genel Başkan yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'nın sunum yaptığı toplantıda, seçim güvenliği konusu masaya yatırıldı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu,, iki konuda parti meclisi üyelerine seslendi. "Halkta değişim beklentisi çok büyük” diyen CHP lideri, seçim güvenliği konusunun da bir kadar önemli olduğunu vurguladı. Kılıçdaroğlu bu konuda kamuoyundaki duyarlılığa dikkat çekti.

"YÜKSEK SEÇİM KURULU KARAR VERECEK"

Toplantıda gündeme gelen bir diğer başlık ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimlerde aday olup olamayacağına yönelik tartışmalardı. Kılıçdaroğlu net konuşarak " Kamuoyu önünde hukuki bir tartışma yapmayalım buna Yüksek Seçim Kurulu karar verecek. Siyasi ve ekonomik meseleler üzerinden tartışalım. Bu adaylık konusunda kararı hukuk verecek" dedi. Parti meclisi toplantısında, altılı masanın 30 Ocak’ta açıklayacağı hükümet programı da gündeme geldi. CHP lideri, gelinen son durumla ilgili üyeleri bilgilendirdi.