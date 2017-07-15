CHP lideri Kılıçdaroğlu'dan MİT'e eleştiri

CHP lideri Kılıçdaroğlu TBMM'deki 15 Temmuz oturumunda konuştu. CHP'yi FETÖ ile ilişkilendiren Darbe Komisyonu raporunu eleştiren Kılıçdaroğlu, MİT'in 15 Temmuz'la ilgili verdiği bilgilerin tatmin edici olmadığını kaydetti.

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla TBMM'de özel gündemli toplantı düzenleniyor.

Toplantıda konuşma yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Darbe girişiminin birinci yıldönümünde darbenin başarısız kılınmasında en önemli rolü üstlenen şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize saygılarımı sunuyorum. Darbe girişimine halkımızla birlikte direnmiş siz değerli mensuplarına şükranlarımı iletiyorum. Darbe girişiminin önlenmesine canı pahasına katkı sağlayan şehit astsubay Ömer Halisdemir şahsında TSK ve emniyet teşkilatımızın tüm şehitlerine Allah'tan rahmet diliyorum. Dünyanın en kanlı örgütlerinden biri olan FETÖ'nün darbe girişiminin başarısız olması halkımızın demokrasisine sahip çıkmasıyla sağlanmıştır.

Türkiye'nin bir daha darbe girişimiyle karşı karşıya kalmaması için demokrasi geliştirilmeli. Hukuk sistemimiz darbe hukukundan ayrılmalı. Darbe girişimi bütün boyutlarıyla masaya yatırılmalı. 15 Temmuz gecesi gösterilen kararlılık darbe komisyonunun çalışmalarına yansımamıştır. MİT Müsteşarı ve Genelkurmay Başkanı'nın komisyona gelerek milli iradenin temsilcilerine yanıt vermesi sağlanamamıştır. Yazılı olarak yanıt vermeleri kabul edilebilir değildir. Bu tablo parlamentonun sağlığı açısından hepimizin üzerinde durması gereken konudur.

2012 tarihinden itibaren Adil Öksüz'ün Hava Kuvvetleri imamı olduğu bilinmektedir ve devletin kayıtlarında vardır. Adil Öksüz asker değildir. Darbe toplantılarının büyük bir kısmı TSK dışında özel evlerde yapılmıştır. Adil Öksüz GPS ve cep telefonlarıyla serbest bırakılmıştır. Haydi diyelim serbest bırakıldı, MİT neden izlemedi? Darbe yapılmış ortalık tozduman Başbakanlık Müşaviri Adil Öksüz'ü ziyaret ediyor. MİT'in verdiği bilgiler bizi tatmin etmemiştir. 15 Temmuz günü darbeden bilgisi var mıydı yok muydu?

Bir daha Türkiye darbe girişimiyle karşı karşıya kalmasın diye bütün ayrıntılar ortaya çıkarılmalı. FETÖ ana iddianamesi hazırlandı. Bir grup savcı iddianame bitmeden savcılar görevinden alındı. Bu savcılar kimin bilgisine başvurmak istediler de görevden alındılar. Bu soruyu Adalet Bakanı'na, Sayın Cumhurbaşkanı'na sorun. 15 Temmuz darbe girişiminin tüm ayrıntılarıyla ortaya çıkması lazım. Öyle görünüyor ki ayrıntıların ortaya çıkması engelleniyor."