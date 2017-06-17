CHP lideri Kılıçdaroğlu'na doktoru müdahale etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu spor yaralanmaları konusunda uzman olan bir doktor muayene etti. Doktor Kılıçdaroğlu için özel bir egzersiz programı hazırladı. Doktorun tavsiyesi ile mola süreleri ve mesafesi de yeniden belirlendi. Ayrıca bugün için yürüyüş mesafesi toplamda 16 kilometre ile sınırlandırıldı.



Adalet Yürüyüşü'nün 3. gününde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu spor yaralanmaları konusunda uzman olan bir doktor muayene etti. Doktor Kılıçdaroğlu için yürüyüş öncesi ve sonrasında yapması gereken egzersiz hareketlerini içeren bir program çıkardı.

Ayrıca ilk iki günlük yoğun yürüyüş ve bugün hava sıcaklıklarının çok artması nedeniyle yürüyüş mesafesi 16 kilometreye düşürüldü. Mola süreleri de doktorun tavsiyesi üzerine yeniden düzenlendi.

Bu arada Kahramankazan'dan geçerken yürüyüş için emniyet güçleri özel tedbirler aldı. İki TOMA yürüyüşe eşlik ederken drone sayısı da arttırıldı.



"KAHRAMANKAZANLILARLA GURUR DUYUYOR, TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Kılıçdaroğlu yürüyüşünün üçüncü gününde Kahramankazan'ın girişinde de bir açıklama yaptı.

Kahramankazanlılar'ın 15 Temmuz'da gösterdiği yiğitçe direniş için teşekkür eden ve onlara büyük saygı duyduklarını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Bu yiğitçe direniş sonrasında Kazan'a TBMM tarafından 'Kahraman' ünvanı verilmiştir. Onlara bir kez daha teşekkür ediyor, şehitlerini saygıyla anıyoruz. Bu yürüyüş aynı zamanda şehitler için de bir yürüyüştür. Siyasi, etnik, dini bir kimliği yoktur. Tamamen adalet için, adaletten yana olanlar içindir" dedi.