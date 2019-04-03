CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan İstanbul mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından "İstanbul halkı tercihini yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu’nun mazbatasının bir an önce verilmesi gerektiğini hatırlatıyor ve bu sürecin sona erdirilmesinin, İstanbul'un ve ülkemizin yararına olacağının bilinmesini istiyorum" paylaşımı yaptı.

İstanbul halkı tercihini yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu’nun mazbatasının bir an önce verilmesi gerektiğini hatırlatıyor ve bu sürecin sona erdirilmesinin, İstanbul’un ve ülkemizin yararına olacağının bilinmesini istiyorum. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) 3 Nisan 2019