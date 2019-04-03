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  4. 03 Nisan 2019 15:11

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan İstanbul mesajı

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından "Ekrem İmamoğlu’nun mazbatasının bir an önce verilmesi" çağrısında bulundu.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan İstanbul mesajı
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından "İstanbul halkı tercihini yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu’nun mazbatasının bir an önce verilmesi gerektiğini hatırlatıyor ve bu sürecin sona erdirilmesinin, İstanbul'un ve ülkemizin yararına olacağının bilinmesini istiyorum" paylaşımı yaptı.

kemal kılıçdaroğlu , chp
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