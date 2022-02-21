CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan ''kandil'' açıklaması: Koca MHP'yi ne hale getirdi?

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, MHP teşkilatlarının Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne gönderdiği kandilleri paylaştı.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, elektriğe gelen zamlar geri çekilene kadar, kendi adına elektrik faturalarını ödemeyeceğini açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından ise MHP Lideri Devlet Bahçeli il teşkilatlarına Kılıçdaroğlu’na kandil göndermelerinin talimatını vermişti.

BAHÇELİ TALİMAT VERMİŞTİ

Bahçeli açıklamasında "Her il teşkilatımızın Kılıçdaroğlu’na bir kandil göndererek aydınlanmasına yardımcı olmasını bekliyor, bu talimatımı paylaşıyorum. Nasıl olsa Kandil’e yabancı değildir, nasıl olsa Kandil’in köhne ışığıyla yolunu bulmaya çalıştığını görmeyen de kalmamıştır" ifadelerine yer vermişti.

Kılıçdaroğlu, Bahçeli’nin talimatıyla kendisine gönderilen kandillere ilişkin bir videoyu "Bahçeli’nin kandilleri…" notuyla Twitter'dan paylaştı. Kılıçdaroğlu videoda "Halk acı içinde Bahçeli 5’li çete savunmasında” ifadelerini kullandı.

"ELEKTRİĞİMİ KESMEKLE TEHDİT EDİYORLAR"

Kemal Kılıçdaroğlu cep telefonuyla çektiği videoda kütüphanedeki masaya dizilen kandilleri gösterdi. Kılıçdaoğlu videoda şu ifadeleri kullandı:

"Burası genel merkezimizdeki makam odamın hemen yanında bulunan kütüphanemiz. Elektrik faturasını ödeyemeyen milyonlar için kendi faturamı ödememe protestosu paylaşmıştım. Amacım ödeyemeyenlerin sesi olabilmektir. Beni elektriğimi kesmekle tehdit ediyorlar. 'Donacaksın, karanlıkta kalacaksın' diyorlar. Bunlar beyhude çabalar. Her şeyi göze alarak yola çıktım. Bu arada Bahçeli, Ak Parti sözcülerinden daha ateşli bir beşli çete savunucusu olup çıkıverdi."

"BU KANDİLLER HOŞ BİR HATIRA OLARAK MÜZEDE YER ALACAK"

"Halkımız bu faturalardan acı çekiyor diye tüm MHP teşkilatlarına kandil göndertiyor. Bakın gelenlerin

hepsi kütüphanedeki masamızda. Koca MHP'yi ne hale getirdi. Çok yazık, halk acı içinde Bahçeli beşli çete savunmasında. Bahçeli beşli çetenin karlarını savunadursun, bu iş nereye kadar gidecekse gitsin. İşte tam oraya kadar gideceğim ve zamlar geri çekilecek. Bu kandiller de hoş bir hatıra olarak

müzemizde yer alacak. Bahçeli kandilleri olarak haydi iyi akşamlar"