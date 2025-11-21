CHP lideri Özel açıkladı: Asgari ücret, seçim barajı ve AB'ye tam üyelik...
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'CHP Parti Programı Taslağı ve Yaklaşım Belgeleri Tanıtım Toplantısı'nda partisinin asgari ücret planını açıkladı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'CHP Parti Programı Taslağı ve Yaklaşım Belgeleri Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.
Özel'den önce CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, CHP'nin yeni parti programını açıkladı.
Böke, "Türkiye, Saray'dan değil Meclis'ten yönetilecek ve parlamenter sistem esas olacak" ifadelerini kullandı.
Özel, CHP'nin program taslağına ilişkin konuşmasında seçim barajını yüzde 3'e düşüreceklerini bildirdi.
Ekonomiye yönelik mesajlar vererek başlayan Özel, asgari ücrette yeni bir uygulamaya gideceklerini söyledi.
Özgür Özel, asgari ücrete ilişkin "Asgari ücretle çalışanlarının oranını düşürecek, asgari ücreti işe başlayanların bir yıl süreyle aldığı, sonra hızla uzaklaştıkları bir hizmet haline getireceğiz" dedi.
Dış politikaya yönelik mesajlar veren Özel, "Dış politika yeniden şekillenecek. Avrupa Birliği'ne tam üyelik kapısı açılacak. Yasaksız Türkiye'ye, vizesiz Avrupa'ya kavuşacağız" ifadelerini kullandı.
