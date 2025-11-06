  1. Anasayfa
CHP lideri Özel hakkında jet soruşturma: Soruşturmaya tepkisi çok ağır oldu

CHP lideri Özel hakkında jet soruşturma: Soruşturmaya tepkisi çok ağır oldu
Güncelleme:

CHP lideri Özgür Özel'e "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçlarından re’sen soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Ümraniye mitinginde kullandığı “Bundan sonra, etrafındakine, talimat verdiğine, bizimle uğraşan itine, köpeğine sahip çık” ifadeleri nedeniyle “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” suçlarından re’sen soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında bugün ilimiz Ümraniye ilçesinde düzenlenen partisinin mitinginde yapmış olduğu konuşmasının bir bölümünde 'İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütüne' yönelik soruşturmaları yürüten yargı mensuplarımızı hedef alarak Sayın Cumhurbaşkanımıza hitapla 'Bundan sonra, etrafındakine, talimat verdiğine, bizimle uğraşan itine, köpeğine sahip çık' şeklinde sarf ettiği sözler nedeniyle Cumhurbaşkanına Hakaret ve Kamu Görevlisine Görevinden Dolayı Hakaret suçlarından re'sen soruşturma başlatılmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturmalar kararlılık ve titizlikle devam edecektir. Kamuoyunun bilgisine duyurulur" denildi.

