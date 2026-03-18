  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
CHP lideri Özel'den Adalet Bakanı Gürlek'e ''şantaj'' yanıtı: ''Şantajı itiraf etti!''
Güncelleme:

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in mal varlığı iddialarına verdiği yanıtın ardından CHP lideri Özgür Özel’den "karşı atak" geldi. Gürlek’in açıklamalarını "panik belirtisi" olarak niteleyen Özel, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e "itirafçı ol" baskısı yapıldığını iddia etti. 5 ay önceki İstanbul mitinginden paylaştığı videoda "Ahlaksız teklif sundular" diyen Özel, Bakan Gürlek’in mal varlığına dair belgeleri gizlemeye çalıştığını savundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adalet Bakanı Akın Gürlek’in kendisine yönelik "rüşvet" suçlamalarına sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi. Özel, Bakan Gürlek’in açıklamalarının bir hukukçudan ziyade "korku içindeki bir siyasiye" ait olduğunu ileri sürdü.

"Taşınmazları Gizlemeye Çalışıyor"

Özel, Bakan Gürlek’in mal varlığına ilişkin savunmasını eleştirerek şunları söyledi:

"Nasıl bir korku, nasıl bir paniğin içine düşmüşse artık... Belgelere cevap verirken e-devletten aktif-pasif taşınmazları göstermek yerine, hızla sattıklarını gizlemeye kalkıyor. Sözde 'Adalet' bakanı, devam eden İBB davasıyla ilgili hüküm veriyor."

Muhittin Böcek Dosyası: "Ahlaksız Teklif"

Tartışmanın en kritik noktası ise Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile ilgili iddialar oldu.

Özel, 20 Ekim 2025 tarihli İstanbul mitinginde yaptığı konuşmayı hatırlatarak, Böcek’e CHP’yi karalaması için teklif götürüldüğünü savundu. Özel'in paylaştığı videodaki o sözler yeniden gündem oldu: "Muhittin Böcek'e adam yolluyorlar. 'CHP'ye iftira at' diyorlar. Muhittin Bey ise 'Kimseye iftira atamam, ahlakım elvermiyor' diyerek bu ahlaksız teklifi reddetti. Bu kumpası kuranları millete şikayet ediyorum."

Özgür Özel, yargı kollarının siyaseten ikna edilemeyen toplumu baskılamak için kullanıldığını belirterek, Adalet Bakanı’nın Muhittin Böcek üzerinden "itirafçı" kurgusu yapmaya çalıştığını iddia etti. 

Özel, sözlerinin devamında, "Ben o cevabı 5 ay önce verdim" diyerek, 20 Ekim 2025 tarihli İstanbul'daki "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde yaptığı konuşmanın videosunu paylaştı.

CHO Genel Başkanı Özgür Özel, o konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı: 

"Milleti siyasetle ikna edemeyince döndüler bu yargı kollarını kurdular. Bu yargı kolları dört bir yandan üstümüze gidiyor. Dediler ki Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek güya itirafçı olmuş. Muhittin Böcek neyi itiraf edecek? Muhittin Böcek açıklama yaptı dedi ki günde 14 tane ilaç içiyorum. Sürekli yaşamsal güçlükler çekiyorum. Covid'de 120 gün yoğun bakımda yattı, 104 gün entübe kaldı. Bu kişi canıyla uğraşıyor. Utanmadan iftira atıyorlar. Açıklama yaptı ama sonra bir öğrendik ki bu Ak Toroslar çetesi oraya kadar hem de dün basına itirafçı olacaklar diye sızdıran da buradakiler. Oradaki başsavcının haberi bile yok. Buradan Muhittin Böcek'e adam yolluyorlar. CHP'ye iftira at diyorlar. Sen bunları söyle CHP'yi kirlet diyorlar. Biz onun peşini bırakmıyoruz ya onlar da buradan Antalya'ya hamle yapıyorlar. Muhittin Bey getirilen iftiranamenin altına yazmış 'Mevcut belediye başkanıydım. Adaylığımdan daha doğal bir şey yoktu. Partim ankete baktı. Kararını verdi, beni aday yaptı. Kimseye iftira atamam. Sağlığım el vermiyor ama bu dediğinize de ahlakım elvermiyor.' Muhittin Bey'e bu ahlaksız teklifi sunanları Allah'a şikayet ediyorum. Millete şikayet ediyorum. Onların hakkını ilk seçimde göreceğinizi bunların defterini düreceğinizi yürekten biliyorum."

 

Etiketler özgür özel akın gürlek muhittin böcek itiraf CHP mal varlığı şantaj siyaset miting adalet bakanlığı
