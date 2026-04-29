CHP lideri Özel'den dikkat çeken ittifak mesajı: ''Türkiye'nin kurtuluşu için o eli tutacağız''
CHP lideri Özgür Özel, Türk-İş ziyareti sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayarak siyasetin sıcak gündemine dair önemli sinyaller verdi. Muhalefet partileriyle gerçekleştirdiği görüşmelerin detaylarını paylaşan Özel, "Vatandaş bizden partileri aşan bir Türkiye ittifakı bekliyor" derken "Kimle kol kola girmemiz gerekiyorsa gireceğiz" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay’ı ziyaretinde siyasi gündemi sarsacak "ittifak" açıklamalarına imza attı. Muhalefetin birleşmesi gerektiğinin altını çizen Özel, toplumsal bir uzlaşı için "Türkiye İttifakı" çağrısında bulundu.

Geçtiğimiz haftayı 12 muhalefet partisini ziyaret ederek geçiren CHP Lideri Özgür Özel, temaslarının devam edeceğini duyurdu.

Türk-İş Genel Merkezi'nde gerçekleşen görüşmenin ardından kameralar karşısına geçen Özel, halkın muhalefetten büyük bir beklenti içinde olduğunu ifade etti.

"Siyasi Etik Yasası için çalışmalar başlıyor"

Ziyaret ettiği partilerle somut adımlar atmaya başladıklarını belirten Özel, "Siyasi etik yasasıyla ilgili partilerimiz karşılıklı çalışmaya başlıyor. Üzerinde uzlaştığımız pek çok konuda hep birlikte aksiyon alabiliriz. İkili ilişkilerimizi güçlendirerek Türkiye’nin sorunlarına çözüm üreteceğiz" dedi.

"Milyonların elini tutuyoruz"

İttifak iddialarına dair en net çıkışını "Türkiye İttifakı" kavramıyla yapan Özel, şunları kaydetti:

"Vatandaş bizden Türkiye’nin kurtuluşu için partileri aşan bir yapı kurulmasını ve iktidar değişimini bekliyor. Bunun için hangi eli tutmamız gerekiyorsa o eli tutacağız. Tuttuğumuz el, o partiye gönül vermiş milyonların elidir. Biz Türkiye selamete kavuşsun diye tüm iş birliklerine açık bir yol izliyoruz."

"Gün rekabet değil, dayanışma günüdür"

Siyasi rekabetin ikinci planda kalması gerektiğini savunan Özel, önceliğin dayanışma olduğunu vurguladı. "Gün o gün değildir" ifadesini kullanan CHP lideri, Türkiye'nin selameti için her türlü fedakarlığı ve iş birliğini yapmaya hazır olduklarını belirterek muhalefet bloğuna birliktelik mesajı gönderdi.

