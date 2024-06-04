CHP lideri Özel'den kayyum açıklaması: ''Hakkari halkına saygısızlık''

CHP lideri Özgür Özel partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda Hakkari Belediye Başkanı'nın gözaltına alınarak yerine kayyum atanması kararı için "Hakkari halkına saygısızlıktır" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın gözaltına alınıp, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılması ve yerine kayyum atanmasını değerlendiren Özel "Hakkari halkının iradesine saygısızlık. Yerine belediye meclisinden yeni bir başkan seçilmeli. Teröre destek varsa yargılansın. Sadece iddiayla kayyum atamak, belediye meclisten değil valiyi atamak demokrasiye yakışır bir iş değildir" dedi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Türk ile yaptığı görüşmeye de dikkat çeken Özel, Mardin'e de kayyum atanma niyetine dikkat çekti. Özel "Hakkari'de atanan kayyumu da tekrar niyetlendikleri Mardin Büyükşehir'deki kayyum atama niyetini de CHP'nin bir belediyesine atanmasına nasıl tepki veriyorsak buna da öyle tepki veriyoruz. Sana göre demokrasi bana göre demokrasi olmaz" ifadelerini kullandı.