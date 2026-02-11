CHP lideri Özel'den yeni bakanlar için dikkat çeken ifadeler

CHP lideri Özgür Özel, Akın Gürlek’in Adalet Bakanı olarak atanmasına tepki göstererek, partisine yönelik adli süreçlerin siyasi operasyon olduğunu belirtti ve "Yarın sabah bu sabahtan daha zor olacak" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'nin önceki genel başkanlarından Deniz Baykal için Devlet Mezarlığı'nda düzenlenen anma töreninin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Özel'in gündeminde Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yerine Akın Gürlek'in İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yerine ise Mustafa Çiftçi'nin atanması da vardı.

Özel, Akın Gürlek’in Adalet Bakanı olarak atanmasına tepki göstererek, partisine yönelik adli süreçlerin siyasi operasyon olduğunu söyledi.

“Bu büyük saldırının herhangi bir sabahındayız. Yarın sabah bu sabahtan daha zor olacak. Ama bu saldırıyı cumhuriyeti kurmuş bir partinin kararlılığı durduracak. Teslim olmayacağız, boyun eğmeyeceğiz” diyen Özel, CHP’nin mücadelesini sürdüreceğini ifade etti.

Özel'in açıklamalarında öne çıkanlar şu şekilde:

"Gün odur ki partiye geçmişte siyasi bir görevde olan sonra partiye operasyon yapmak için İstanbul'a Cumhuriyet Başsavcısı olarak görevlendirilen birisi bugünün ilk saatlerinde Adalet Bakanlığı'na atanabilmiştir. İki siyasi görev arasında Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğine de saldıracak. İstanbul İl Kongresi'ni iki seçim önceki İl Kongresi iptal edip oraya kayyım atayacak. O kayyımı halen daha bir taraftan görevde tutacak. Bir yandan partinin tüm seçilmişlerine her fırsatta iftira kampanyaları üzerinden siyasi bir operasyon olduğu bilinen adli süreçleri yürütecek. Sonra da dönüp gelip tekrar siyasi bir pozisyona oturacak ve bütün dünyanın gözünün içine bakıp da "Türkiye hukuk devletidir." diyecekler. Bu büyük saldırının herhangi bir sabahındayız.Yarın sabah bu sabahtan daha zor olacak. Buna kimsenin şüphesi olmasın. Ama kimsenin şüphesi de olmasın. Bu saldırıyı ülke en ağır saldırı altındayken ülkeyi saldırıdan, işgalden kurtarıp bu ülkeye bir cumhuriyet ve ardından demokrasi hediye edebilmiş bir partinin kararlılığı, mücadelesi ve direnci bugünlere de damgasını vuracak. Teslim olmayacağız, boyun eğmeyeceğiz.

Erdoğan dün akşam yaptığı atamayla bizim tezimizin doğru olduğunun altına imza attı. Kendi tezinin yalan olduğunun da altına imza attı. Erdoğan'ın iddiası nedir? Türkiye bir hukuk devletidir. Bizim iddiamız nedir? Bu yapılanlar bir yargılama değil, siyasi bir operasyondur.

Biz diyoruz ki bizim suçumuz Erdoğan'ı yenmek, 47 yıl sonra 1. parti olmak, AK Parti'yi ilk kez ikinci parti durumuna düşürmek ve Erdoğan'ın tezine göre İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanacak, İstanbul'u kaybeden Türkiye'yi kaybedecek. Bu doğrultuda iktidar yolunda yürüyor olmak. Erdoğan bizi konvansiyonel Erdoğan bizi normal siyasi bir mücadeleyle yenemediği ve yenemeyeceğini anladığı için bizi yeneceği yenmesi gereken partisine de güveni kalmadığı için geleceğin iktidarına bugünün iktidarı olarak kendisinden sonraki iktidara, bugünün cumhurbaşkanı kendisinden sonraki cumhurbaşkanına darbe girişiminde bulundu. Bunu da bir siyasetçiyi Adalet Bakan Yardımcısı olan Akın Gürlek'i İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na atayarak şeklen ve sonra da onu şimdi tekrar siyasi bir makama atayarak bizim bunun bir siyasi operasyon olduğunu bunu Akın Gürlek'ten başkasına yaptıramadığı için ona özel görevle bunu verdiğini ve meselenin yargı yetkisi eliyle darbe girişimi olduğunu söylüyorduk. Erdoğan da dün bunun altına imza attı. Ve dedi ki: "Evet, Akın gitti, görevini yaptı, şimdi geliyor çünkü dokunulmazlığa ihtiyacı var. Arkadaşlar Akın Gürlek yemin edip görevine başladıktan sonra HSK'nın başkanı olacak. HSK'nın önünde kendisi hakkında sunduğumuz dört ayrı başvuru var. Son olarak yaptığımız iki başvuruyla dört başvuruyu biliyorsunuz ve sürekli işlem yapmıyorlar. Erdoğan izin vermiyordu. Şimdi yaptığımız son 2 başvuruyla mesela şu anda.

Akın Gürlek'in üzerinde ömrü boyunca ki hakimler, savcılar başka gelir elde edemezler, bu kanunla yasaklanmış. Ömrü boyunca aldığı bütün maaşları biriktirse ve en iyi şekilde değerlendirse alamayacağı 16 görünen ama dördünü hızla üzerinden başkalarına devretmiş, 12 tane taşınmaz var. İçinde 100 milyon TL'nin üzerinde olan tek bir parça taşınmaz Ve bu Akın Gürlek bunları yapan kişi İstanbul'da İBB Borsası kuran kişi yapılan bütün operasyonlarda özel avukatlar görevlendirilerek o avukatlar elinden şu iftiraya atarsan ya da şu parayı verirsen çıkarsın işinin en tepesindeki kişi kendisi hakkındaki bütün somut delillerle yaptığımız suç duyurularına itirazlara rağmen şimdi Adalet Bakanı oldu ve HSK'nın başına geldi. Şimdi hakimler, savcılar atacaklar falan. Bunun adına da Erdoğan diyecek ki hukuk devleti burada bir demokrasi oyunu var falan. Şu kadarını söylüyorum. Zulmünüz artsın ki sonunuz gelsin. Sizden korkan, sizden beter olsun. Ben dün akşam vurdum başımı yattım uyudum. Dün akşam uyuyamayanlara dün akşam uykusu kaçanlara bu da dert olsun.

Biz durduğumuz yerdeyiz. Cumhuriyet Halk Partisi'ni hiçbir sıra dışı müdahale, hiçbir saldırı yıldıramaz. İçeride yatanlar var, aslanlar gibi bedel ödüyorlar. Dışarıda tehdit altında olanlar var. Her türlü tehditin karşısında olanlar var. Ama şunu bilin bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin huzurundan geliyoruz, nasıl teslim olmadıysa o gün 1 Mart tezkeresine evet demediyse biz de onun gibi teslim olmamaya onun gibi mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu ülke öyle kolay kurulmuş bir ülke değildir. O yüzden ne yaparlarsa yapsınlar karşılarında son bir Cumhuriyet Halk Partili kalana kadar bu kaleyi teslim alamazlar. İktidar yürüyüşümüzü durduramazlar.

Akın Gürlek hiçbir zaman cumhuriyet başsavcısı olmadı zaten o yüzden İstanbul'da cumhuriyet başsavcısının değişmesi hiçbir şeyi değiştirmez. Akın Gürlek her zaman Erdoğan'ın maşasıydı, emir eriydi, onun adına suç işleyendi, kul hakkı yiyendi, mala çökendi. Bundan sonra da Akın Gürlek'in Erdoğan'dan aldığı talimatları uygularken hangi koltukta oturduğunun bir anlamı yok. Bakanlık koltuğu ona dokunulmazlık imkanı veriyor; biz onu yüce divanda çatır çatır yargılatana kadar. Mart'taki yargılamaların sonucunu merak etmeyin o zaten kurgu, siz Akın Gürlek'in Yüce Divan'da yargılanacağı gün ne olacak Akın Gürlek onu düşünsün.

Ne hamlesi olarak yapıyor olurlarsa olsunlar başarıya ulaşamayacaklar. Eğer Erdoğan bir seçime niyetlendiyse cesareti varsa milletimizin önüne çıkalım. Ne zaman istiyorsa seçim yapsın kendisi için seçime elverişli yapacağı bütün hamleler, yani Türk milletinin gözünün içine bakıp "Türkiye hukuk devletidir, Akın Gürlek gitti orada hukukun gereğini yaptı". Şimdi yeni saldırılar mı yapacaklar ne yapabilirlerse yapsınlar. Milletimiz görüyor ki buradan bir eşit yarış yok.

Artık burada yapılan mesele Erdoğan'ın tutup da orduya git Cumhuriyet Halk Partisine saldır, Cumhuriyet Halk Partisini zapt et, bunları hapse at demesi Nasıl bir darbeyse, yargıdaki emir erlerini kullanarak bizi hapse atması, bize saldırması da aynı şeydir. Şu anda bakanlık görevini bırakan Ali Yerlikaya, ona 8 Eylül 2025 bir mesaj yazmıştım. Şimdi o mesajı bir okusun. Ali Yerlikaya'ya Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul İl Başkanlığı'na 5 bin polis soktuğunda bir mesaj yazmıştım. Dedim ki bu mesajı sana sonra bir daha okutacağım. Bugün bir okusun. O mesajı bir gün bir daha okutacağım."