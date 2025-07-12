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CHP lideri Özgür Özel'e bir soruşturma daha

CHP lideri Özgür Özel'e bir soruşturma daha
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Antalya mitingindeki açıklamaları nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında soruşturma başlattı. Başsavcılıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Özgür Özel isimli, siyasi parti lideri olan milletvekili kişinin Antalya ili Muratpaşa ilçesinde gerçekleştirilen açık hava etkinliğinde, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı uhdesinde mevcut bir soruşturma evrakı ile ilgili olarak açıkça gerçeğe aykırı bilgileri, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayması şeklinde gelişen eylemleri nedeniyle, hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 217/A maddesi gereği Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma suçundan re’sen soruşturma başlatılmıştır." 

BİR HAFTADA İKİNCİ SORUŞTURMA

Özel'e geçen hafta da, MYK toplantısında yaptı açıklamalar gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Cumhurbaşkanına hakaret", "suç işlemeye alenen tahrik", "kamu görevlilerine görevleri nedeniyle hakaret ve tehdit" iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

DHA

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Etiketler antalya özgür özel soruşturma
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