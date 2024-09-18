CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplandı

İhtiyaç kredisinde en düşük faizi isteyen banka değişti

Dilruba'dan yeni açıklama: ''Özür dilemiyorum, AKP'lilere burada sesleniyorum...''

İsrail'in siber saldırı ile patlattığı çağrı cihazlarının üreticisinden ilk açıklama

Sağanak yağışlar çok kuvvetli geliyor

''Siz karışmayın, ben bu işi hallederim'' iddiası... Narin'in kuzeninin ifadesi ortaya çıktı