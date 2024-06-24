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CHP Merkez Yönetim Kurulu toplandı

CHP Merkez Yönetim Kurulu toplandı
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CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı.

Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MYK'de, parti içi disiplin dosyaları, miting takvimi, dış politikadaki gelişmeler, ekonomi, genel başkan yardımcılıklarının kendi alanlarıyla ilgili rapor ve sunumları değerlendirilecek.

Etiketler CHP merkez yönetim CHP Merkez Yönetim
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