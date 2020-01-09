CHP Milletvekili Ahmet Akın trafik kazası geçirdi

CHP Balıkesir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Ahmet Akın Balıkesir’deki yoğun ziyaret trafiğinden sonra dün akşam Denizli’nin Babadağ İlçesi’nde düzenlenen Enerji Kooperatifleri ve Güneş Enerjisi Bilgilendirme toplantısına katıldı.

Balıkesir 24 Saat'te yer alan habere göre; Akın, gece yarısı Çanakkale’nin Biga ilçesindeki CHP kongresine katılmak için yola çıktı. Ferhat Mat’ın kullandığı Ahmet Akın’a ait 34 SA 9947 plakalı araç, saat 05.00 sıralarında Bandırma Aksakal yakınlarında devrilen bir tıra arkadan çarptı.

İlk tedavisi olay yerinde 112 acil servis doktorları tarafından yapılan Akın ve Mat , kontrollerinin ardından taburcu edildi. Kaza sonrası Akın’ın otomobili kullanılamaz hale geldi.

Milletvekili Akın, “Yol karanlıktı, önümüzde bir tır devrilip yolu kaplamış, karanlıkta tırı göremedik, arkadan çarptık. Bende ve aracı kullanan arkadaşımda herhangi bir yara yok, kazayı ucuz atlattık” diye konuştu. Kazaya rağmen CHP Biga ilçe kongresine katılan Akın’ın son 24 saatte yaklaşık 2 bin 400 kilometre yol kat ettiği öğrenildi.