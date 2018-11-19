Emeklilerin bayram ikramiyelerine zam gelecek mi ?
Emeklilerin bayram ikramiyelerine zam gelecek mi ?
Hemen e-Devlet'ten kontrol edin ! Evli kadın hayatının şokunu yaşadı
Hemen e-Devlet'ten kontrol edin ! Evli kadın hayatının şokunu yaşadı
Ünlü bankadan dolar için bomba tahmin !
Ünlü bankadan dolar için bomba tahmin !
Yeni İstanbul Havalimanı’nda uçak bileti 59 TL, otopark 53 TL !
Yeni İstanbul Havalimanı’nda uçak bileti 59 TL, otopark 53 TL !
Denizli'de eğitim uçağı düştü !
Denizli'de eğitim uçağı düştü !
Soğuk hava ve yağışlar ne kadar sürecek ?
Soğuk hava ve yağışlar ne kadar sürecek ?
İDO'dan açıklama geldi: 1 Aralık itibariyle seferler duruyor !
İDO'dan açıklama geldi: 1 Aralık itibariyle seferler duruyor !
Ege Denizi'nde operasyon ! Beklenen haber az önce geldi
Ege Denizi'nde operasyon ! Beklenen haber az önce geldi
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. 19 Kasım 2018 15:11

CHP Milletvekili Erdin Bircan'a son görev

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 59 yaşında hayatını kaybeden CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan, son yolcuğuna uğurlandı.

CHP Milletvekili Erdin Bircan'a son görev
A+ A-

Erdin Bircan için Selimiye Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törende, Bircan'ın annesi Müferi, eşi Bahriye ile oğulları Eren ve Erdem Bircan taziyeleri kabul etti. Törene katılan TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, camiye girişinde aileye taziyelerini iletti.

Edirne Müftüsü Emrullah Üzüm'ün öğle vakti kıldırdığı namazın ardından Bircan'ın cenazesi, defnedilmek üzere Enez ilçesinde bağlı Hasköy Mezarlığı'na götürüldü.

Cenaze törenine, Erdin Bircan'ın yakınlarının yanı sıra Edirne Valisi Ekrem Canalp, CHP genel başkan yardımcıları, CHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, milletvekilleri, belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

"ONA ŞÜKRAN BORÇLUYUZ"

TBMM Başkanı Binali Yıldırım gazetecilere yaptığı açıklamada, Bircan'ı son yolculuğuna uğurlamak üzere cenaze törenine katılmak için Edirne'de olduğunu söyledi.

Bircan'ın doktorların tüm gayretine rağmen hayatını kaybettiğini belirten Yıldırım, "Milletvekilimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ise başsağlığı ve sabır diliyorum." dedi.

KILIÇDAROĞLU: UZUN SÜRE DİRENDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Bircan'ın elim bir rahatsızlık geçirdiğini, uzun süre yaşama direnmesine rağmen hayatını kaybettiğini dile getirdi.
Kılıçdaroğlu, Bircan'a şükran borçlu olduklarını ifade ederek, "Ona her dönem saygı duyduk. Doktorlar ellerinden gelen bütün çabaları gösterdi, uzun süre yaşama direndi. Ama sonuçta kader kaçınılmaz. Allah rahmet eylesin, kendisine, ailesine, partimize ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum." diye konuştu.

CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan, parti çalışmaları için gittiği Iğdır'da 30 Temmuz'da beyin kanaması geçirmiş, Ankara'da yaklaşık 4 ay yoğun bakımda tedavi gördüğü hastanede dün vefat etmişti.

AA

chp
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM