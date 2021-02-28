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  4. 28 Şubat 2021 17:20

CHP milletvekili partisinden istifa etti

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Denizli milletvekili Teoman Sancar, CHP üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.

CHP milletvekili partisinden istifa etti
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CHP'de bugün sürpriz bir istifa yaşandı. Denizli Milletvekili Teoman Sancar partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Sancar Twitter'dan, "Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ettiğimi kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım'' mesajını paylaştı. 

DAHA ÖNCE DE 3 VEKİL İSTİFA ETMİŞTİ

Daha önce de milletvekilleri Mehmet Ali Çelebi, Hüseyin Avni Aksoy, Özcan Özel CHP'den istifa etmişti.

TEOMAN SANCAR KİMDİR?

Teoman Sancar 1970, Denizli doğumlu. Baba adı Fikrettin, anne adı Naciye. Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü bitirdi.

Denizli’de inşaat sektöründe faaliyet gösteren Sancar İnşaat Şirketinin Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptı. Denizli Sanayici İş Adamları Derneği Üyeliği ve Denizli Emlakçılar Odası Başkanlığı görevlerinde bulundu.

Denizli Belediye Meclis Üyeliği ve CHP Grup Başkanvekilliği yaptı. 2015 - 2017 yılları arasında Denizli İl Başkanlığı görevinde bulundu.

 


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