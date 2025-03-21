CHP olağanüstü kurultaya gidiyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 15 gün sonra olağanüstü kurultayı toplayacağını söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 19 Mart sabahı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "yolsuzluk" ve "terör" suçlarından başlattığı iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Gözler İmamoğlu hakkındaki karara çevrilirken Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeni bir gelişme yaşandı.

Genel Başkan Özgür Özel, parti tüzüğündeki yetkiyi kullanarak olağanüstü kurultayı toplama kararı aldı.

Buna göre CHP kurultayı 6 Nisan’da toplanacak.

CHP lideri Özel, bu kararı olası bir kayyum atamasına önlem olarak aldıklarını anlattı.

Özel’in açıklamaları şöyle:

“Tüzüğümüzün 48’nci maddesinin altıncı fikresi gereğince, 15 gün sonrasına olağanüstü kurultay kararı aldığımızı, partiyi olağanüstü kurultaya götürmek suretiyle kayyım girişimlerinin önünü kestiğimizi tüm Türkiye’ye ilan ederiz.

Kurultayın 6 Nisan günü yapılacağını söyleyen Özel, “Her birinin kişisel namuslarına ayrı ayrı kefil olduğum CHP’nin delegeleri kurultay sandığının başına geçip, bir kişiyi cumhurbaşkanı yapmamak için, Atatürk’ün kurduğu partiye kayyım atamaya bile kalkışanlara inat o sandığın başında iradelerini tazeleyeceklerdir.”