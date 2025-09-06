  1. Anasayfa
CHP olağanüstü kurultaya gidiyor! Tarih belli oldu

CHP olağanüstü kurultaya gidiyor! Tarih belli oldu
CHP Seçim ve Parti Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, 21 Eylül'de olağanüstü kurultaya gideceklerini açıkladı.

CHP Seçim ve Parti Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Partimize yönelik kuşatmaya karşın delegelerimizin imzasıyla 21 Eylül 2025 tarihinde olağanüstü kurultayımızı gerçekleştireceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi, 102 yıllık köklü tarihi boyunca her türlü baskıya, engellemeye ve müdahaleye rağmen halk iradesini savunmuş; demokrasiden, hukuk devletinden ve özgürlüklerden asla taviz vermemiştir. Bu olağanüstü kurultay, yalnızca partimizin geleceğini değil; aynı zamanda Türkiye’de çok sesliliğe, çoğulculuğa ve demokratik siyasete duyulan inancı da yeniden ortaya koyacaktır. Delegelerimizin iradesiyle alınan bu karar, iktidarın tüm müdahale girişimlerine karşı Cumhuriyet Halk Partisi’nin dimdik ayakta olduğunun en güçlü kanıtıdır” ifadelerini kullandı. 

 

