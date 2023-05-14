CHP seçim sonuçlarını internete açtı

CHP, seçmenlerin oy verdiği sandığı takip edebilmesi için bir internet sitesi paylaştı.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimi için sandık başına gitti. Sandıklar 17.00 itibarıyla kapanırken oy sayımlarına da başlandı.

Cumhuriyet Halk Partisi, seçmenlerin oy verdiği sandığı takip edebilmesi için bir adres paylaştı.

Seçmenler sandıklarını https://sts.chp.org.tr sitesi üzerinden takip edebilecek.