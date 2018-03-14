CHP seçimleri boykut edecek mi ? Kılıçdaroğlu'ndan bomba cevap

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu'na, seçim ittifakı teklifinin yasalaşmasının ardından CHP Parti Meclisi Üyesi Selin Sayek Böke'nin "Gerçek bir seçimin asgari koşulları sağlanana dek boykot veya çekilme seçeneklerini ele alacağız" sözleri soruldu.

Kılıçdaroğlu, soruya ''Kazanacağımız seçimleri neden boykot edelim? Biz seçimleri kazanacağız. Bu yasa kaybettiklerini gösteriyor. Kaybediyoruz, nasıl kazanabiliriz, onun arayışı içindeler. Biz de halkımıza güveniyoruz ve kazanacağız'' diye yanıt verdi.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, olası ittifaklara da açık kapı bıraktı: ''İttifaka karşı değiliz biz. Biz yüzde 10 seçim barajına karşıyız, siyasi partiler ittifak yapabilirler. Bu konuda herhangi bir şekilde ittifak olmasın, ittifakları yasaklayalım diye bir düşüncemiz yok zaten.''

Gerekirse siyasi partilerle bu konuda temas kurabileceğini söyleyen Kılıçdaroğlu, ''Cumhurbaşkanlığı seçiminde ittifak olacak mı?'' sorusunu ise ''Bunu zaman gösterecek'' şeklinde yanıtladı.

CHP Lideri, ittifak düzenlemesindeki temsilde adaletle ilgili bölümleri Anayasa Mahkemesi'ne götüreceklerini açıkladı.

Kılıçdaroğlu, CHP Milletvekili Musa Çam'ın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle ilgili sözleriyle başlayan tartışma için de "Olmaması gerekirdi. Devlet Bey'in kişiliğine yönelik bir söylemi asla doğru bulmuyorum" dedi.