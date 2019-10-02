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CHP LİDERİ KILIÇDAROĞLU GRUP TOPLANTISINDA KONUŞUYOR -CANLI
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  4. 02 Ekim 2019 13:32

CHP Şişli İlçe Başkanı Veli Çelik görevden alındı mı ?

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun CHP Şişli İlçe Başkanı Veli Çelik'i görevden aldığı iddiası gündem yarattı. Söz konusu haberlere sitemde bulunan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

CHP Şişli İlçe Başkanı Veli Çelik görevden alındı mı ?
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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu başkanlığındaki CHP İl Yönetim Kurulu'nun, dün gece geç saatlerde gerçekleştirilen toplantının ardından, oy birliği ile CHP Şişli İlçe Başkanı Veli Çelik ve yönetim kurulunu görevden aldığı iddia edildi.

KAFTANCIOĞLU SİTEM ETTİ

Söz konusu iddialarla ilgili Canan Kaftancıoğlu'ndan açıklama geldi.

Yapılan habelere tepki gösteren Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla görevden alma iddialarını yalanladı.

VELİ ÇELİK HABERİ DOĞRULADI

BirGün'e açıklama yapan CHP Şişli İlçe Başkanı Veli Çelik ise "Alınan karar bize dün akşam iletildi. Hak ettiğimiz bir şey değildi." ifadelerini kullandı.


 
 

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