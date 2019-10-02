CHP Şişli İlçe Başkanı Veli Çelik görevden alındı mı ?

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu başkanlığındaki CHP İl Yönetim Kurulu'nun, dün gece geç saatlerde gerçekleştirilen toplantının ardından, oy birliği ile CHP Şişli İlçe Başkanı Veli Çelik ve yönetim kurulunu görevden aldığı iddia edildi.

KAFTANCIOĞLU SİTEM ETTİ

Söz konusu iddialarla ilgili Canan Kaftancıoğlu'ndan açıklama geldi.

Yapılan habelere tepki gösteren Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla görevden alma iddialarını yalanladı.

VELİ ÇELİK HABERİ DOĞRULADI

BirGün'e açıklama yapan CHP Şişli İlçe Başkanı Veli Çelik ise "Alınan karar bize dün akşam iletildi. Hak ettiğimiz bir şey değildi." ifadelerini kullandı.





