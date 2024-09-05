CHP sivil havacılık kanununu AYM'ye taşıdı

CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, sivil havacılığa ilişkin kanunun yürürlüğünün durdurulması ve iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurduklarını açıkladı.

CHP'li Gökhan Günaydın, yazılı açıklama yaparak, CHP grubu olarak 9 Temmuz 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 4 Temmuz 2024 tarihli ve 7519 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 655 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'a ilişkin, AYM nezdinde yürürlüğü durdurma istemli iptal davası açtıklarını belirtti. Günaydın, iptal ve yürürlüğü durdurma talepleri ile gerekçelerini de 12 maddeyle sıralayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Kamu hizmeti niteliği bulunan kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetlerinin; rekabet hukukunun temel ilkelerine aykırı olarak ve seyir emniyeti ile can, mal, deniz ve çevre güvenliğini tehlikeye atacak biçimde özelleştirilmesi. Ticari gemilerden, saldıkları sera gazı emisyonlarının karşılığında alınacak tutarlara (karbon fiyatına) ilişkin usul ve esasların kanuni ölçüt olmaksızın ve iklim değişikliği kriziyle mücadeleyi aksatacak biçimde Cumhurbaşkanınca belirlenmesi. Liman çıkış belgesi alabilmek için yapılacak denetimin, uluslararası sözleşmelerin kapsamı dışında kalan ticaret gemilerine makine, kazan, genel donanım ve benzeri yönünden yapılacak denetimin, ticaret gemilerine yola çıkmadan önce can kurtarma, yangından korunma ve benzeri yönünden yapılacak denetimin usul ve esaslarının; kanuni ölçüt olmaksızın idarece belirlenmesi. Devletin ormanları korumaya yönelik Anayasal yükümlülüğünün aksine; devlet ormanlarında kara yolları bakımından geçici depo ve benzeri, havaalanı bakımından otel ve benzeri yapılması için izin verilmesi veya üst hakkı tesis edilmesi ile hukuka aykırı biçimde yapılmış bulunanlara (müştemilat sayılarak) izin verilmesi ve karşılığında bedel alınmaması. Sivil havacılık faaliyetleri kapsamında hizmet veren veya hizmet vermek üzere başvuruda bulunan tüm yerli ve yabancı gerçek kişilere, özel hukuk tüzel kişilerine, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılacak denetimin usul ve esaslarının; kanuni ölçüt olmaksızın Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce belirlenmesi.

Özel hayata saygı hakkının aksine; havaalanlarında havacılık güvenlik tedbirlerinin kolluk kuvveti yerine özel güvenlik görevlileri tarafından yerine getirilmesi. Havaalanı ve çevresinde havacılık emniyetini tehlikeye düşürebilecek yapıların ya da durumların varlığı halinde alınacak tedbirlerin; kanuni ölçüt olmaksızın Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca belirlenmesi. Türk hava sahasında işletilecek veya kullanılacak sivil insansız hava araçlarına yönelik düzenlemelerin ve uygulanacak idari yaptırımların; kanuni ölçüt olmaksızın Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce belirlenmesi. Kara yolu taşımacılığına ekonomik katkıda bulunacak ve afet tahliye koridoru olarak kullanılabilecek olan yük aktarma merkezlerinin kamu yararı olmaksızın özelleştirilmesi.

Sermayesinin yarıdan fazlası PTT'ye ait olan şirketlerde istihdam edilecek personelin özlük haklarının, hukuki belirlilik ilkesinin aksine; ilgili şirketlerin yönetim kurullarınca tespit edilmesi. PTT Yönetim Kurulu'nun, bünyesinde istihdam edilen personelin disiplin işlemleri hakkında suç ve cezaların kanuniliği ilkesinin aksine; yönetmelik çıkarması. Bölge liman başkanlıkları ve liman başkanlıklarında istihdam edilen personelin alacağı fazla çalışma ücretinin; kanuni ölçüt olmaksızın Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca belirlenmesi."

DHA