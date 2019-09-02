CHP ''sokak örgütlenmesi'' başlattı !

CHP Parti Meclisi’ne sunulan Merkez Yönetim Kurulu Raporu’nda, Parti Okulu Faaliyet Raporu Sokak Örgütlenmesi Eğitimleri (SOKAK-ÖR) anlatıldı.

Buna göre; Cumhuriyet Halk Partisi Parti Okulu, Parti Örgütü ve Örgüt Yönetimlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı ve Bilgi ve İletişim Teknolojileri Genel Başkan Yardımcılığı işbirliğiyle “Sokak Örgütlenmesi” projesi geliştirildi ve “sokak temelli” örgütlenme yapılmasına karar verildi.

HER BİRİ ORTALAMA 400 SEÇMENDEN OLUŞAN ÖBEKLER OLUŞTURULMASI HEDEFLENDİ

Yeni çalışmaya göre, ilçelerdeki bütün mahallelerin ayrı ayrı örgütlenmesi ve mahallelerde birbirine yakın sokakları içine alan ve her biri ortalama 400 seçmenden oluşan öbekler oluşturulması hedeflendi.

Daha sonra bu öbeklerde bulunan seçmenleri ev/iş yerinde ziyaret etmek ve iletişim kurmak üzere ilçe örgütleri tarafından “öbek sorumluları” atandı.

81 il ziyaret edilerek sokak örgütlenmesi çalışması öbek oluşturma, öbeğe sorumlu atama ve eğitim işlemleri verilerek ev ziyaretlerinin gerçekleştirilmesi sağlandı.

8.183 EV ZİYARETİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

81 il 412 ilçede 33.047 öbek oluşturuldu, 17.839 öbek örgütlenme sorumlusu atandı, 2.592 öbek sorumlusuna eğitim verildi, 8.183 ev ziyareti gerçekleştirildi.