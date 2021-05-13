CHP, Soylu'ya sordu: Ağar'ın yeni görevi nedir ?

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, sosyal medya hesabından Mehmet Ağar'ın Sözcü'den Saygı Öztürk'e yaptığı açıklamalar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Öztrak, İçişleri Balanı Süleyman Soylu'ya yönelttiği soruda, "Ağar’ın bakanlığınızdaki yeni görevi nedir? Yetkisi nedir? Devlet krizi dediğimiz tam da budur" dedi.

Sedat Peker'in kendisine yönelik iddiaları hakkında sessizliğini bozan Mehmet Ağar'ın yaptığı açıklamaları değerlendiren CHP Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Faik Öztrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sorular yöneltti.

Mehmet Ağar'ın Bodrum Yalıkavak'taki marina ile ilgili, "Bugün eğer mafya buraya giremiyorsa bizim burada olmamızdandır." ifadesine dikkat çeken Faik Öztrak, “Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, ‘Bugün eğer mafya buraya giremiyorsa bizim burada olmamızdandır’ diyor. Mevcut İçişleri Bakanı S.S.’e soruyorum; Ağar'ın bakanlığınızdaki yeni görevi nedir? Yetkisi nedir? Devlet krizi dediğimiz tam da budur.” dedi.