CHP Tank palet fabrikası ihalesinin iptali için harekete geçti !

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, BMC, Katar ortaklığına tank yapılacağı gerekçesi ile bedelsiz olarak devredilen Tank Palet Fabrikası ihalesinin iptal edilmemesi durumunda, Demir hakkında, görevi ihmalden suç duyurusunda bulunacaklarını da bildirdi.

TÜRKİYE’NİN İTİBARINI DÜŞÜREN SKANDAL SÜREÇ

Meclis’te basın toplantısı düzenleyen CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, Savunma Sanayi Başkanı tarafından yapılan açıklamayı Türkiye’nin itibarı açısından tam bir skandal olarak nitelendirirken şunları söyledi:

“Fabrika hiçbir bedel alınmadan, BMC ve Katar Ordusu’na bedelsiz verildi, Nedenini Milli Savunma Bakanı “ Acil olarak tanka ihtiyacımız var, fabrika açılma sürecini bekleyemeyiz, o yüzden Katar-BMC ortaklığına verdik dedi. Aradan on dört ay geçiyor Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, 'İhale sürecini durdurduk, ilgili şirket motor bulamıyor' diyor. Bu skandal değil mi, Türkiye’nin itibarını düşürecek olay değil mi?“

İHALENİN FESHİ İÇİN BAŞVURU

CHP ve şahsı adına ihalenin gereğinin yerine getirilmemesi nedeniyle Savunma Sanayi Başkanlığı’na, ihalenin feshi için başvuruda bulunduklarını açıklayan Özkoç, ihalenin iptal edilmemesi durumunda Başkan İsmail Demir hakkında görevi ihmalden suç duyurusunda bulunacaklarını bildirdi.

REZİL BAHANELERLE SÜRECİ DURDURDUK DİYORLAR

Tank üretmesi koşulu ile bedelsiz olarak devredilen fabrikada, BMC tarafından hafif silahlar üretilmeye devam edildiğine de dikkat çeken Özkoç, “Tank üretsin diye verilen fabrikada, motor bulamadık diye rezil bir bahane ile süreci durdurduk diyorlar Ama BMC şirketinin tank palet fabrikasındaki menfaat süreci durmuyor durdurulamıyor. Bu hukuksuzluğa vurdumduymazlığa karşı CHP sonuna kadar direnip, Türkiye’nin hukuki haklarını koruyacak” dedi.