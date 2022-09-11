CHP tarihinde ilk kez kuruluş yıldönümü etkinliği gerçekleştirmedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yıldönümü sebebiyle Gündoğdu Meydanında düzenlenen Tarkan konserine katıldı. Tarkan’ın sahneye çıkışı gecikince CHP Lideri Yaşar Okuyanla sohbet ederek vakti geçirmeye çalıştı, gecikme devam edince de karavana geçerek bekledi.

Organizasyonun sunucusu ve Belediye Başkanı Tunç Soyer konuşmasında Selvi Kılıçdaroğlu’nu anons etmeyince Selvi hanımın duruma çok bozulduğu yakın çevresine serzenişte bulunduğu belirtildi.

“CHP TARİHİNİDE BİR İLKTE ŞÖYLE YAŞANDI”

İsmini vermek istemeyen Trakya’lı eski İl Başkanı ise; Mustafa Kemal Atatürk’ün iki eserim dediği Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak partinin kuruluş Yıldönümü kutlamadınız. Diğer eseri Cumhuriyet Bayramını kutlayacak mısınız? partinin 99. kuruluş yıldönümünde hiç bir kutlama ve etkinlik yapılmadı. CHP örgütleri, Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısına Oğuz Kaan Salıcı’ya tepkilerini iletirken, CHP’li Salıcı’nın Genel Başkanın kararı diyerek topu Genel Başkana attığı gelen bilgiler arasında yer aldı

19 MAYIS ANITKABİR KRİZİ!

Öte yandan, 19 Mayıs programları kapsamında MYK Anıtkabir’e gitmeme kararı almıştı, İYİ Partinin Anıtkabir programı üzerine, partililerin baskısına dayanamayan CHP üst yönetimi ziyareti gerçekleştirmişti. Hatta izini bile son dakikaya bıraktığından sadece 9 kişi girebilmişti ve Oğuz Kaan Salıcı, Tekin Bingöl gibi partinin üst düzey yöneticileri kapıda kalırken Meclis Başkanvekili Levent Gök ise kapıdaki Nöbetçi Askeri ikna etmeye çalışmıştı.