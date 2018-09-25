CHP: ''Türk Telekom'dan sonraki en büyük yolsuzluk''

Erdoğdu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, 3. Havalimanı'nın "yap-işlet-devret" modeliyle yapılan ihalesini 5 şirketin aldığını hatırlattı.

Bu havalimanının inşaat süresini takiben, 25 yıllığına ihale edildiğini belirten Erdoğdu, 3 Mayıs 2013'te ihalesi yapılan havalimanının yer tesliminin 2 yıl sonra gerçekleştiğini ifade etti.

Yer teslimi yapılmadığı için hem inşaat hem işletme süresinin 2 yıl haksız olarak kamunun aleyhine, işletmecilerin lehine uzatıldığını anlatan Erdoğdu, bununla 2 milyar 90 milyon Avro'nun halkın cebinden alınarak, bu müteahhitlerin cebine konulduğunu belirtti.

Bu ihale yapılırken öngörülen yatırım bedelinin 7 milyar 354 milyon Avro olduğunu belirten Erdoğdu, ihalenin en büyük bedelini hafriyat ve dolgu malzemelerinin oluşturduğunu, havalimanı yerleşkesinin 90 metre yükseltilmesi için ihale yapılmasına rağmen, sonradan bunun 60 metreye düşürüldüğünü ileri sürdü.

Erdoğdu, bu durumun maliyeti 2,5 milyar Avro düşürdüğünü, bu paranın da halkın cebinden alınarak, bu beş müteahhite aktarıldığını iddia etti.

Yapılan ihale usülsüzlüklerinin bununla sınırlı olmadığını, finansman garantisi ile ilgili hükümlerin ihale sonrasında değiştirilerek, Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nin 6,3 milyar Avro talep garantisinin yanında, yaklaşık 4,7 milyar Avro da koşulsuz finansman garantisine kefil edildiğini anlatan Erdoğdu, bu müteahhitlerin kredileri ödemediği takdirde, kusurlu olup olmadıklarına bakılmaksızın borçlarının kamunun üzerine yıkılacağını öne sürdü.

Aykut Erdoğdu, hem zamanında yer teslimi yapılmayarak hem de havalimanı kotu düşürülerek bir inşaat usulsüzlüğü yapıldığını vurgulayarak, "Haksız tutar 4 milyar 590 milyon Avro'dur. Bunun Türk Lirası karşılığı 32 milyardır. Bu da kamu bütçemizin yaklaşık yüzde 5'ine denk gelmektedir. Biz, Türk Ceza Kanunu'nun 236. maddesine göre, bu müteahhit ekibi ve ne yazık ki siyasi talimatla bu suçu ortak edilen kamu görevlileri hakkında suç duyurusunda bulunacağız" diye konuştu.

Sayıştay denetçilerinin bu hususları tespit etmelerine rağmen, bu tarihi yolsuzlukla ilgili herhangi bir işlem yapmadığını aktaran Erdoğdu, Sayıştay yetkilileri hakkında da "görevi kötüye kullanma" suçundan suç duyurusunda bulunacaklarını bildirdi.

"Havalimanının yapıldığı zemin çürük"

Yeni havalimanının, uçuş güvenliğini tehlikeye sokacak ve işletme maliyetlerini çok artıracak teknik eksikliklerinin bulunduğuna işaret eden Erdoğdu, eski maden ocaklarının bulunduğu alana yapılan havalimanının zemininin çürük olduğunu ve bölgede hava koşullarının uygun bulunmadığını, kuşların göç yolunun buradan geçtiğini kaydetti.

Yeterli tesislerin yapılmaması nedeniyle Atatürk Havalimanı'nın kullanılacak olmasının, Türk Hava Yolları'nın işletme giderlerini artıracağını anlatan Erdoğdu, Atatürk Havalimanı ile bu havalimanının aynı anda kullanılmasının uçuş koridorları ve rotası açısından da uygun olmayacağını kaydetti.

"Telekom ihalesinden sonra dünya yolsuzluk tarihinin en büyük ikinci yolsuzluğu"

Yeni havalimanında çıkacak herhangi bir sorun nedeniyle Atatürk Havalimanı'nın da işletilmeye devam edeceğini, vatandaşların iki havalimanının da masraflarına katlanmak zorunda kalacağını aktaran Erdoğdu, 3. Havalimanı inşaatının Telekom ihalesinden sonra dünya yolsuzluk tarihinin en büyük ikinci yolsuzluğu olduğunu iddia etti.

Havalimanının açılışının gecikmesi dolayısıyla oluşacak maliyetin Türk Hava Yolları'na yüklenmek istendiğine işaret eden Erdoğdu, "İstanbul'un kuzey ormanları katledilerek" yapılan proje nedeniyle tarım arazileri ve temiz su kaynaklarının da elden çıktığını anlattı.

Erdoğdu, bu konuyla ilgili mücadelelerini 3. Havalimanı'nda ağır şartlarda çalışmak zorunda bırakılan işçilere atfettiklerini, işçilerin alın terini çalanlardan hesap soracaklarını sözlerine ekledi.