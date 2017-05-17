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  4. 17 Mayıs 2017 14:24

CHP ve HDP'ye fezleke yağmuru

Meclis'e CHP ve HDP milletvekillerinin 10 fezlekesi gönderildi.

CHP ve HDP'ye fezleke yağmuru
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TBMM’ye CHP ve HDP milletvekillerinin yasama dokunulmazlıklarının kaldırılması hakkında 10 dokunulmazlık dosyası geldi.

CHP VE HDP MİLLETVEKİLLERİNİN DOSYALARI

TBMM’ye; CHP Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen, HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan, CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul, CHP Mersin Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar, CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encu, HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkındaki Başbakanlık tezkereleri sunuldu.

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