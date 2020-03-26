CHP ve İYİ Parti'den sokağa çıkma yasağına yeşil ışık

Türkiye’de ilk korona virüsü vakasının açıklandığı 11 Mart’tan bugüne, geçen iki haftada vaka sayısı 2 bin 433’e çıktı, can kaybı da 59’a yükseldi. Vaka sayısı ve ölüm oranlarının hızla yükselmesi Türkiye genelinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi yönünde çağrıları da beraberinde getirdi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Meclis’te yaptığı açıklamada, Bilim Kurulu’nun salgını önlemek için sokağa çıkma yasağı istediğini, ancak hükümetin bunu kabul etmediğini iddia etti, “Tedbirler daha da artırılmalı, daha radikal tedbirler alınmalı, sokağa çıkmaya sınırlama getirilmeli” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da İstanbul için sokağa çıkma kısıtlaması isteyerek, “Hükümetten, kademeli, kontrollü bir sokağa çıkma konusunda çalışma bekliyoruz” açıklaması yaptı.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç da Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’nun sokağa çıkma yasağı önerdiği ama kabul edilmediği iddiasını hatırlatarak bu iddianın doğru olup olmadığını sordu.

‘EN SERT ÖNLEMLER ALINMALI’

Özkoç’a, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu’nun sokağa çıkma yasağı çağrısı ve CHP’nin bu konuda tutumu soruldu. “Açıklanan rakamların Türkiye’deki gerçek vaka sayısını bildirmediğini ifade eden Özkoç, test sayısı arttıkça vaka sayısının arttığına dikkat çekti. “Türkiye’nin birinci gündemi diğer ülkelerin yaptığı gibi bu hastalığa yakalanmamak için en sert önlemleri almaktır” diyen Özkoç şunları söyledi:

“Sokağa çıkmayın, memur görevde, işçi fabrikada, esnaf tezgahının başında… Bunlar ciddi değil. Yetki belediye başkanlarında değil illerle ilgili yetki valilerde. Türkiye Cumhuriyeti ile ilgili yetki iktidardadır. İktidar Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda ve dünyada yaşananları da göz önüne alarak bunu bir an önce düşünmeli ve gerçekleştirmelidir. Türkiye için 3 hafta, 4 hafta bunu telafi edebilmek mümkündür. Ama salgın önlenemez boyuta gelirse ve Türkiye ekonomik yönden alınmayan tedbirlerle eğer bir bilinmezliğe sürüklenirse o zaman ülkemiz için gerçekten düşündürücü bir dönem başlar. Bunun için sözlerinizin karşılığı olmalı. Evden çıkmayın diyorsanız evden çıkmayacakları yaşam güvencesini hem sağlık açısından hem de ekonomik açıdan karşılamalıyız.”