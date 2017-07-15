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  4. 15 Temmuz 2017 16:10

CHP yeniden karar değiştirdi; katılmayacaklar

TBMM'de gece programı değişti, CHP katılmama kararı aldı.

CHP yeniden karar değiştirdi; katılmayacaklar
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TBMM'de gece yapılacak programda değişiklik yapıldı. Protokol konuşmaları programdan çıkarıldı. Sadece Cumhurbaşkanı ve TBMM Başkanı konuşacak.

CHP, programdaki değişikliğin ardından gece yapılacak anma programına katılmama kararı aldı. 

CHP'LİLERDEN PROTESTO

CHP'li vekiller TBMM tarafından dağıtılan 15 Temmuz albümlerinde kendi fotoğraflarına yer verilmemesini protesto etti. Başbakan Binali Yıldırım, CHP’nin Meclis’teki 15 Temmuz anma etkinliklerine yeniden katılmama kararı alması ile ilgili sorulan soruya ilişkin, “CHP’nin kendi kararıdır. Günde 5 karar değiştiriyorlar” dedi.

BAŞBAKAN'DAN AÇIKLAMA

Başbakan Binali Yıldırım, CHP’nin Meclis’teki 15 Temmuz anma etkinliklerine yeniden katılmama kararı alması ile ilgili sorulan soruya ilişkin, “CHP’nin kendi kararıdır. Günde 5 karar değiştiriyorlar” dedi.

CHP , 15 temmuz , meclis