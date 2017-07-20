CHP yeniden sokağa çıkıyor; bu sefer hedefte terör var

CHP’nin Tunceli’de yarın yapacağı yürüyüşle ilgili basın toplantısı düzenleyen CHP Tunceli Milletvekili Gürsel Erol, yürüyüşün temel amacının Tunceli’nin bir terör kenti olmadığını ve Cumhuriyet kenti olduğunu ifade etmek ve terörün karşısında olduklarını göstermek olduğunu söyledi.

CHP Tunceli Milletvekili Gürsel Erol, yakın bir zamanda Tunceli sınırları içinde öğretmen Necmettin Yılmaz’ın terör örgütü tarafından katledilmesinde sonra il başkanlarının konuştuğunu, daha sora kendisinin de TBMM’de bir konuşma yaptığını hatırlatarak, şöyle konuştu: “Tunceli’nin terörle anılacak bir kent olmadığını, Tunceli’nin bir Cumhuriyet kenti olduğuna dair söylemlerim daha önce de olmuştu. Tunceli bir terör kenti değildir, buna müsaade etmeyeceğiz. Tunceli’de bu tür terör eylemlerinin bir daha olmaması, bu kentte insanların ölmemesi ve özgür yaşaması için bir eylem yapma ihtiyacı hissettik. Bunun için de yarın teröre karşı yürüyeceğiz. Yarın saat 18.00’de çarşı merkezi yeraltı çarşısı üzerinde Belediye binası önünden toplanarak cemevimizin bulunduğu Pülümür Çayı’nın kenarına kadar bir yürüyüş yapacağız. Pülümür Çayı’nın kenarına kadar yürüdükten sonra Necmettin Yılmaz öğretmenimizin cansız bedeninin bulunduğu yere karanfiller atacağız ve daha sonra da bir basın açıklaması yapacağız. Bu yürüyüşümüze Grup Başkanvekilimiz Levent Gök, milletvekillerimiz Muharrem İnce, Tuncay Özkan, Haluk Pekşen, Gülay Yelekçi ve isimlerini henüz alamadığımız diğer milletvekillerimizi de katılacak. Zaten yarın basın açıklamasında bu konuyla ilgili daha detaylı açıklamamız olacak. Necmettin öğretmenimizin katledilmesi hepimizi derinden üzmüştür. Hepimizin yüreğinde bir acı oldu, bir ateş oldu bu ölüm olayı. Hepimizi susmak yerine, kapalı yerlerde konuşmak yerine, isyan etme noktasına getirdi. Yürüyüşümüzün ve açıklamamızın temel amacı Necmettin öğretmeni anmak ve burada yaşanan terör eylemlerini kınamak.



ERDOĞAN TELEFONLAR ARADI



CHP Tunceli Milletvekili Gürsel Erol, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisini telefon ile araması ile ilgili olarak ise “TBMM’de yaptığım konuşmadan sonra sayın Cumhurbaşkanımız beni arayarak kutladı. Ben de sayın Cumhurbaşkanımıza nezaketinden dolayı teşekkür ettim. Tunceli halkının yaklaşımının benim konuşmamda söylediğim yaklaşım olduğunu kendisine belirttim. Aramızdaki konuşma bittikten sonra konuyu Genel Başkanıma aktardım ve konuşmanın içeriği ile ilgili genel başkanıma bilgi verdim” dedi.

KİMLER KATILACAK?



Yürüyüşe kimlerin katılacağına yönelik ise İstanbul milletvekili Dursun Çiçek konuştu. TBMM’de düzenlediği basın toplantısında konuşan Çiçek “”Genel başkanın katılması planlı değil ama 10 kadar milletvekili ve grup başkvanvekilimiz yürüyüşte olacak. Terör insanlık suçudur. Şiddetle lanetliyoruz. Ve her türlü mücadeleyi vermede iktidar ve hükümetin arkasındayız ve tabu bunlar hukuk, adalet içinde yapılmalı.” diye yanıtladı.