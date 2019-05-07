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  4. 07 Mayıs 2019 22:25

CHP YSK Temsilcisi: ''İptal başvurusunda bulunacağız''

CHP'nin İstanbul'daki bütün ilçelerde seçimlerin iptal edilmesi için YSK'ya başvuruda bulunacağı bildirildi. CHP'nin YSK Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu katıldığı yayında tüm ilçelerde iptal başvurusunda bulunacaklarını açıkladı.

CHP YSK Temsilcisi: ''İptal başvurusunda bulunacağız''
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CHP’nin YSK temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu, CHP’nin İstanbul’daki ilçe seçimlerinin de iptal edilmesi için YSK’ya başvuruda bulunacağını açıkladı.

Habertürk’te katıldığı bir yayında açıklamalarda bulunan Yakupoğlu, “CHP yarın YSK’ya İstanbul’daki 39 ilçenin sandık kurullarının oluşumunda usulsüzlükten dolayı tam kanunsuzluk teşkil edildiği sebebiyle itirazda bulunacak. Şimdi maddi gerçek ortaya çıktı. Şu anda konuşulan sandık kurulların teşkiliyle ilgili gerekçeyle cin şişeden çıktı. İlçe belediye başkanı, ilçe belediye meclis üyesi, muhtarlıklarda seçimleri yapan sandık kuruluyla ilgili seçim iptali başvurusu yapacağız” dedi.

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