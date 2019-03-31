CHP: ''YSK'dan veri akışımız kesildi''

Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

"Yarım saati aşkın bir süredir YSK'den veri akışı durmuş vaziyette." diyen Öztrak, şöyle devam etti:

"Konuyla ilgili olarak genel başkan yardımcısı arkadaşlarımız Oğuz Kaan Salıcı, Muharrem Erkek, Seyit Torun ve Tuncay Özkan şu anda YSK'ye doğru yola çıktılar, gidiyorlar, teknik arkadaşlarla birlikte. Bu sorunun bir an önce çözüleceğini umut ediyoruz. Dikkatle takip ediyoruz. Veri akışının kesilmesi gerçekten şu aşamada hem de gerekçesine de 'güncelleme' diyorlar. Şu saatte güncelleme ne demek bunu anlayabilmiş durumda arkadaşlarımız şu anda YSK'ye doğru gidiyorlar."

'VERİ AKIŞININ SEÇİMİN ORTASINDA KESİLMESİ NORMAL DEĞİL'

Bir soru üzerine ilçe başkanlıklarından kendilerine veri akışı olduğunu sadece YSK'den veri gelmediğini tekrarlayan Öztrak, "Veri akışının seçimin ortasında kesilmesi normal değildir. Bunun bir an evvel telafi edilmesi lazım." diye konuştu.

Öte yandan partililerin CHP Genel Merkezi önündeki bekleyişleri sürüyor.

Televizyon kanallarından sonuçları takip eden partililer, zaman zaman sevinç gösterilerinde bulunuyor.

CHP Genel Başkan Yardımcıları Muharrem Erkek, Tuncay Özkan, Oğuz Kaan Salıcı ve Seyit Torun, oy sayım işlemi devam ederken YSK'ya ziyarette bulundu. Erkek, Özkan, Salıcı ve Torun, YSK Başkanı Sadi Güven ile görüştü. Çıkışta açıklama yapan Erkek, şöyle dedi:

"Saat 19.36'da siyasi partilerimize YSK'dan veri akışının durması ve bu durma 56 dakika devam ettiği için buradayız. Bunun nedenini sormak için geldik. YSK Başkanı Sayın Sadi Güven ve YSK temsilcileriyle görüştük. Kendisi de bunun nedenini bilmediğini ve henüz öğrendiğini söyledi. Biz de derhal uzman kişilerle görüşüp bu konuda bir rapor hazırlamalarını istedik. Süreci yakından takip ediyoruz. Çünkü seçimler demokrasinin ve ülkemizin geleceğinin en önemli adımıdır. YSK temsilcimiz, YSK Başkanıyla görüştükten sonra raporu bize iletecek."

'MÜDAHALE OLURSA GEREĞİNİ YAPACAĞIZ'

Süreci yakından takip edeceklerini, tüm sandık görevlilerinin görevlerinin başında olduğunu vurgulayan Erkek, "Tüm sandık kurulu üyelerimiz, müşahitlerimiz, ilçe seçim kurulu üyelerimiz görevinin başında. Tüm sandıklarda ıslak imzalı tutanakları takip ediyoruz. Oradan da tüm kontrollerimizi ve karşılaştırmalarımızı yapacağız. Islak imzalı tutanakları da birleştirme tutanaklarını da takip edeceğiz. Herhangi bir müdahale olursa gereğini yapacağız" ifadelerini kullandı.





