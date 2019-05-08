CHP, YSK'ya Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerin iptali için başvurdu

CHP, İstanbul'daki ilçe seçimlerinin yanı sıra 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin iptali için YSK'ya başvurdu.

CHP adına başvuruyu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek yaptı.

Partinin YSK temsilcisi Hadimi Yakupoğlu, sandık kurullarının oluşumunun İstanbul'daki 39 ilçeyi de etkilediğini, ilçe belediye başkanı, ilçe belediye meclis üyesi, muhtar seçimlerinin de bu sandıklarda yapıldığını belirtmişti.

Yakupoğlu, bu nedenlerle YSK'den tam kanunsuzluk gerekçesiyle ilçe belediye başkanlıkları, belediye meclis üyelikleri ve muhtarlık seçimlerinin iptalini isteyeceklerini kaydetmişti.

Yakupoğlu, sandık kurullarının belirlenmesi yönteminin önceki seçimlerde de uygulandığını belirterek 24 Haziran seçimlerinin de iptalini talep edeceklerini açıklamıştı.

CHP adına başvuruyu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"24 Haziran'da da Türkiye genelinde on binlerce kamu görevlisi olmayan kişi sandıklarda görev yaptı. 24 Haziran'da gerçekleşen seçimi de iptal etmek zorundasınız. Tam kanunsuzluk sebebiyle başvurduk. Tam kanunsuzlukta süre şartı aranmaz. YSK kendi iptal kararıyla 24 Haziran seçimleri de iptal edilmek zorunda.

YSK önceki tüm kararlarında şunu söylüyor; bir usulsüzlük varsa dahi bu seçimin iptalini mümkün kılmaz. Sandık kurullarının teşkilinde sorun varsa beni ilgilendirmez diyordu. Önceki tüm kararlarda iradesini seçmenin iradesinden yana koydu Referandumda gerçekleşen mühürsüz oy kararı. Esas olan seçmen iradesidir dedi. Şimdi ne değişti? Sandık kurullarında görev yapan kişilerin o sandıktan çıkan sonucu etkilediklerine dair somut bir delil AK Parti'nin itiraz dilekçesinde dahi ortaya konmadı.

"SEÇMENİN İRADESİNİ NASIL YOK SAYARSINIZ?"

Sayın Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını iptal ediyorsanız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da mazbatasını iptal etmek zorundasınız. İstanbul'da görev yapan sandık kurulu başkan ve üyelerini Sayın İmamoğlu mu belirledi? Siz seçmenin iradesini nasıl yok sayarsınız. Ben sandık başında iş ve işlemlerinde usulsüzlük olmasa dahi seçmenin iradesine müdahale ederim diyorsanız 24 Haziran'a da müdahale etmelisiniz. 24 Haziran'da da sandık kurullarında görev yapan on binlerce kişiyi de incelemek zorundasınız."

YSK, CHP'nin itirazını saat 15.30'daki toplantıda görüşecek.

CHP'NİN İPTAL İSTEMİNİN NEDENLERİ

CHP, itiraz dilekçesinde iptal istemi için nedenleri 8 maddede sıraladı:

1. OHAL döneminde 24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleşen Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerinde de “bir şeyler olduğu” açıkça ortaya çıkmıştır. “Kimlerin ve nasıl gerçekleştirdiğini bilmiyoruz ama, kesinlikle bir şeyler oldu.”

2. Yüksek bir Kurul olarak kendinizi ve önceki tüm kararlarınızı inkâr eden öyle bir karar verdiniz ki, 24 Haziran seçimlerinde de on binlerce kamu görevlisi olmayan kişinin İstanbul’da ve Türkiye’nin her yerinde sandık başkanı ya da üye olarak görev yaptığını tespit etmiş oldunuz. Evet, on binlerce sandık başkanı ve üye kamu görevlisi olmadığı halde 24 Haziran seçimlerinde görev yaptı. Re’sen yapacağınız bir inceleme sonucunda dahi günışığı gibi ortaya çıkacak bu gerçek karşısında artık Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel seçimleri de kesinlikle şaibelidir. Kamu görevlisi olmayan kişilerin görev yapmış olması tek başına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini şaibeli kılıyorsa, verdiğiniz kararın doğru olduğuna inanıyorsanız ve hukuka saygılı olun diyorsanız 24 Haziran’da gerçekleştirilen seçimleri de iptal etmek durumundasınız.

3. Bilgileriniz üzere, tam kanunsuzluk başvurularında süre aranmaz. Ortaya bir tam kanunsuzluk çıkmışsa, bu tam kanunsuzluğun sonucu olarak 24 Haziran seçimlerinin iptali de artık hukuken bir zorunluluk arz etmektedir. İnceleyin, 31 Mart’tan sonra olduğu gibi günlerce inceleyin, 24 Haziran seçimlerinde on binlerce kamu görevlisi olmayan kişinin sandık başlarında görev yaptığını tüm Türkiye görsün.

4. Sandık kurulu başkanlarının ve sandık kurullarında görev yapacak kamu görevlilerinin belirlenmesi seçmenin, siyasi partilerin ve adayların iradesine bağlı olmamasına rağmen; sandık kurullarının teşkiline ilişkin konular bizzat Kurulunuzun 13/12/2018 tarih ve 2018/1105 sayılı kararıyla kabul edilen seçim takvimine göre 2 Mart 2019 tarihinde kesin olarak karara bağlanmasına rağmen; sandık kurullarında kamu görevlisi olmadığı halde görev yapanların seçim sonuçlarına ne şekilde etki ettiklerine dair somut tespitler bulunmamasına rağmen; önceki tüm kararlarınızda bu tip mesnetsiz, delilsiz ve soyut iddialar karşısında seçimlerin yenilenmesinin mümkün olmadığını önemle vurgulamanıza rağmen; sandık başındaki iş ve işlemlerde herhangi bir usulsüzlük ortaya konulamamasına rağmen; Anayasa’da güvence altına alınmış seçme ve seçilme hakkını zedeleyerek ve seçmen iradesini yok sayarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini ve seçimi kazanan Ekrem İmamoğlu’nun mazbatasını iptal ettiyseniz 24 Haziran 2018’de seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve milletvekillerinin de mazbatalarını iptal ederek 24 Haziran seçimlerini de yenilemek zorundasınız. Çünkü, aynı şartlar 24 Haziran’da da mevcuttu.

5. 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde sandık kurullarını nasıl oluşturduysanız, 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerinde de aynı şekilde oluşturmuştunuz. 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanunu iktidar değiştirdi ve 13 Mart 2018 tarihinde yürürlüğe giren bu değişikliklerden sonra iki seçim gerçekleşti: 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri ile 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri. Bu iki seçimde de seçimlere ilişkin tüm iş ve işlemler iktidarın gerçekleştirdiği değişikliklere göre yüksek Kurulunuzca yapıldı. Sayın Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını şaibeyle kazandıysa, Sayın Recep Tayyip Erdoğan da Cumhurbaşkanlığı seçimini şaibeyle kazanmıştır. Sayın Ekrem İmamoğlu’nun seçimi meşru değilse,

Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın seçimi de meşru değildir. Daha bu seçim döneminde 14 Nisan 2019 Erzurum Pasinler ve 20 Nisan 2019 Bursa Mustafakemalpaşa kararları ve bugüne kadar ki yerleşmiş, kökleşmiş kararlarınızın tam aksi bir kararla seçim sonucuna doğrudan doğruya müdahale ediyorsanız, 24 Haziran seçimlerinin sonucuna da müdahale ederek meşruiyetini yitirmiş tüm seçimleri yenilemesiniz.

6. Yüksek Kurulunuz bugüne kadar diyordu ki bir usulsüzlük ya da suç söz konusu ise suç isnat edilen ya da usulsüzlük yapan kişilerin hakkında yürütülen soruşturmalar ayrı bir konudur ve seçmen iradesi esas olduğundan seçimin iptali mümkün değildir. Bugün ne değişti? Kamu görevlisi olmayan kişilerin görev yaptığı sandık kurullarında sandık başındaki iş ve işlemlerde herhangi bir usulsüzlük iddia edilmediği halde, o sandıklarda oy kullanan seçmenin iradesi sakatlanmadığı halde, madem iptal kararı verdiniz, aynı takdir ve iradeyle 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel seçimlerini de iptal etmek durumundasınız.

7. Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın vurguladığı gibi, kasten suçlar işlenmişse, organize işler ve usulsüzlükler gerçekleşmişse mutlaka kendi seçiminde de gerçekleşmiştir. Yüksek Seçim Kurulu bu incelemeden artık kesinlikle kaçamaz. İstanbul’un tüm ilçe belediye başkanlıkları ve belediye meclis üyelikleri seçimlerinin de artık bu kararınızdan sonra iptali bir zorunluluk yaratmıştır. Yalnızca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçimini değil, İstanbul’un tüm seçimlerini iptal edin.

8. Sayın Ekrem İmamoğlu’nu 39 ilçede oy kullanan İstanbullular seçtiğine göre 39 ilçede İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ile birlikte pusulası aynı zarftan çıkan tüm seçim türlerinin de iptal edilmesi gerekmektedir.