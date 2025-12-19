CHP'de 2 istifa birden! AK Parti'ye katıldılar

Arnavutköy Belediyesi, CHP'li meclis üyeleri Mutlu Nak ve Ercan Duman'ın istifa edip AK Parti'ye katıldığını duyurdu. Yaklaşık 150 CHP üyesinin de ileriki dönemde AK Parti'ye katılacağı belirtildi.

Nak ve Duman'ın açıklamasında karar alma süreçlerinin dar bir kadro tarafından yürütüldüğü, farklı görüşlerin dışlandığı ve kamuoyuna yansıyan bazı iddiaların sağlıklı biçimde ele alınmadığı yönünde güçlü bir algı oluştuğu belirtildi.Mutlu Nak ve Ercan Duman'ı AK Parti Arnavutköy İlçe Başkanlığı'nda AK Parti Arnavutköy İlçe Başkanı Salim Gökhan Gürek karşıladı.İlçe binasında gerçekleşen programda teşkilat mensupları da hazır bulundu.

AK Parti Arnavutköy İlçe Başkanı Salim Gökhan Gürek, AK Parti'nin kucaklayıcı ve hizmet odaklı bir anlayışla siyaset yaptığını belirterek “AK Parti belediyeciliği, hizmeti merkeze alan bir anlayıştır. Bugün bu tercihin temelinde de Arnavutköy'e hizmet etme iradesi vardır. Birlik ve beraberlik içinde ilçemizde yaşayan 370 bin vatandaşımıza en iyi hizmeti sunmak için hep birlikte çalışacağız" dedi.

Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu da sürece ilişkin değerlendirmesinde, hizmet siyasetinin altını çizdi. Candaroğlu, “Bizim tek derdimiz toplumun ayrışması değil, milletimize hizmet etmektir. Her bir vatandaşımızın bu hizmetlerden eşit şekilde faydalanması en temel ilkemizdir" diye konuştu.

AK Parti'nin kuruluş felsefesinin adalet ve kalkınma üzerine inşa edildiğini belirten Candaroğlu, “Yaklaşık 20 ay önce yüzde 42 oyla kazandığımız Arnavutköy'de bugün kamuoyu yoklamalarında yüzde 60'ların üzerine çıkan bir teveccüh görüyoruz. Bu, vatandaşımızın hizmete verdiği açık bir destektir" ifadelerini kullandı. Meclis üyelerinin AK Parti'ye katılımının bir sandalye hesabı olmadığını vurgulayan Candaroğlu, bu sürecin fikirde, düşüncede ve hizmette birlikteliği güçlendirdiğini ifade etti.

'DOĞRU BİR YERE GELDİĞİMİ HİSSETTİM'

AK Parti'ye katılan meclis üyesi Mutlu Nak, ilçe başkanlığında yaptığı konuşmada, samimi karşılamadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek “Kendimi yabancı hissetmedim; aksine doğru bir yerde olduğumu hissettim. Bir mimar olarak eleştirmek yerine üretmek ve katkı sunmak istedim. Belediye Başkanımız Mustafa Candaroğlu'nun vizyonu ve belediyecilik anlayışı bu kararı almamda etkili oldu" dedi.

Mutlu Nak, CHP'deyken yaşanan bazı süreçlere ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, karar alma mekanizmalarının şeffaf yürütülmediğini ifade etti. Nak, "Bazı çalışmalar meclis üyeleriyle paylaşılmadan, kapalı kapılar ardında ve gölge bir yönetim anlayışıyla yürütüldü. Oysa biz 13 meclis üyesiyken bu süreçlerin hiçbirinden haberdar edilmedik" diye konuştu.

Nak, hedef gösterici ve toplumu ayrıştıran siyaset dilini doğru bulmadığını belirterek "İnsanların özel mülkleri, parselleri ve isimleri üzerinden yapılan paylaşımlar toplumu kin ve nefrete sürükler. Biz vicdan sahibi insanlarız. Yapılan hizmetleri de, iddia edilen konuların teknik gerçeklerini de görüyoruz. Bu nedenle asılsız iddialara karşı durduk" ifadelerini kullandı.

'BU ÇALIŞMALARIN İÇİNDE YER ALMAMIZ GEREKİYORDU'

Meclis üyesi Ercan Duman ise AK Parti'ye yeniden katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Belediye Başkanımızın Arnavutköy'e kattığı vizyonu yakından görüyoruz. Bu çalışmaların içinde yer almamız gerektiğine inanarak tercihimizi bu yönde kullandık. Kendimi ait hissettiğim yerdeyim" diye konuştu.

Program kapsamında Mutlu Nak ve Ercan Duman, AK Parti üyelik formlarını doldurarak resmi olarak partiye katıldı. Yaşanan gelişmelerin ardından Arnavutköy Belediyesi meclisindeki tablo da değiştiği, AK Parti'nin meclisteki üye sayısının 22'ye yükselirken, CHP'nin sandalye sayısı 11'e düştüğü dile getirildi.

