CHP'de 22 ihraç birden

Çanakkale'de CHP aleyhine faaliyet yürüttükleri ifade edilen 22 kişi İl Disiplin Kurulu tarafından partiden ihraç edildi.

CHP Çanakkale İl Disiplin Kurulu tarafından görülen dosyada ihracı istenenler hakkındaki kararın geçtiğimiz günlerde YDK tarafından da onaylandığı öğrenildi.

CHP Çanakkale İl Başkanı Levent Gürbüz, disiplin kurullarının verdiği karara saygı duyduklarını dile getirerek, Çanakkale ve Ankara’da gerçekleşen eylemin 'parti suçu' olduğunu dile getirdi.

Gazete Duvar'dan Seçkin Sağlam'ın haberine göre disiplin soruşturması sırasında istifa edenler hariç olmak üzere, partiden ihraç edilen 22 kişinin arasında eski Belediye Başkan Yardımcıları Rebiye Ünüvar ve İrfan Mutluay, eski İl Başkanları Metin Ümit Ural ve Doğan Ateş, eski Merkez İlçe Başkanı Süleyman Erte de yer aldı.

2’si Biga, 8’i Gelibolu ve 12’si de Çanakkale merkezden olan ihraçlar şu isimlerden oluştu: Üzeyir Kotan, İbrahim Özmen (Biga), Alaattin Acar, Berkay Yavuz, Erdem Kosova, Erol Malhatun, Feride Pomen, Henüz Başarır, Serkan Duman, Süel Acar (Gelibolu), Doğan Ateş, Gizem Yeşil, Gönül Başaran, Mehmet İrfan Mutluay, Kadir Erkoyun, Metin Ümit Ural, Murat Atakan Tenk, Nazmiye Gök, Nursevim Azap, Rebiye Turan Ünüvar, Süleyman Erte ve Şenay Cancanoğlu.

"HERKESİN YOLU AÇIK OLSUN"

Gürbüz şöyle konuştu: “İl ve ilçe yönetimleri olarak bu kararın herhangi bir aşamasında dahilimiz yok. Verilen karar bence de doğru. Bu tarz davranışlar karşısında disiplin sürecinin işletilmesi gerektiğine inanıyorum. Çünkü, parti içi canla başla çalışan binlerce insan var. Birkaç kişinin bu şekilde davranması ve cezasız kalması, çalışan partililerimizi, arkadaşlarımızı yaralıyor, üzüyor. Bu nedenle bir ceza işleminin şart olduğuna inanıyorum.”

Gürbüz ayrıca, “Bilindiği gibi Parti Meclisi aday belirleme kararını protesto etmişlerdi bu isimler. Belediye başkan adayları açıklandıktan sonra hem burada hem Ankara’da protesto eylemi yapmaları disiplin suçu olarak kabul edilmişti. Biz, örgüt olarak bu arkadaşların atılması için bir savaş vermedik; ne Ankara’da ne İl Disiplin Kurulunda bir görüş belirtmedik. Disiplin kurullarımız ihraç cezası verdi, biz de buna saygı duyacağız. Herkesin yolu açık olsun. Gerekçeli kararlar henüz gelmedi” ifadelerini kullandı.

SEÇİM DÖNEMİNDE EYLEM YAPMIŞLARDI

Çanakkale’de 22 yıldır belediye başkanı olan Ülgür Gökhan’ın tekrar aday olmaması üzerine, önceki dönem Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Belediye Başkan Yardımcısı İrfan Mutluay, Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Erdal Gezen ve iş insanı Mehmet Öngen 31 Mart seçimlerinde aday adayı oldular.

Üç aday ön seçim talep ederken, CHP Parti Meclisi önceki dönem Genel Başkan Yardımcısı Avukat Muharrem Erkek’i Çanakkale Belediye Başkan adayı olarak açıkladı. Bunun üzerine, aday adaylarından İrfan Mutluay, ekibiyle birlikte önce Çanakkale’de bir yürüyüş gerçekleştirdi, ardından da yürüyerek Ankara’ya gitti. CHP Genel Merkezi önünde açıklamada bulunan Mutluay, Genel Merkezde de bir dizi görüşme yapmıştı.

Bu sürecin ardından seçimlerden hemen sonra, Mutluay ve beraberindeki ekip ile sosyal medya üzerinden parti aleyhinde faaliyet yürüttüğü ifade edilen çok sayıda isim disiplin kurulana verilmişti.

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