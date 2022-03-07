CHP’de 8 Mart Kadın Buluşmasında Kriz !

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka’nın “8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü” etkinliği planlamaması ve böylesine önemli bir günü pas geçmesini fırsata çevirmeye çalışan CHP Genel Başkan Danışmanı Rasim Bölücek’e yakınlığıyla bilinen CHP Genel Merkez Sekreteri Derya Gödek kadın personellere toplu SMS attırarak buluşma çağrısı yaptı.

Sekreter Gödek’in attırdığı SMS’te şu ifadeler yer alıyor;

“Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu “8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü” nedeniyle 7 Mart 2022 Pazartesi günü saat 11:30'da Parti Meclisi Salonunda Genel Merkezimizin kadın emekçileri ile bir araya gelecektir. ” denildi.

KILIÇDAROĞLU KADIN PERSONELLERİ ELEŞTİRDİ!

Derya Gödek’in planladığı buluşmaya katılım gösteren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününde Genel Merkezki başta Derya hanım olmak üzere bütün sekreterlere telefonlara yanıt vermiyorsunuz, biraz daha hassas olun eleştirisi yaptı, bu eleştiri üzerine salonda bir anda buz kesti.

NAZLIAKA: NEFESİNİZİ TUTUN!

Kadınlar gününe özel toplu fotoğraf çekimi esnasında maskelerin çıkarılması fikrine Nazlıaka, “öyleyse herkes nefesini tutsun” söylemine CHP Genel Başkanı “ Yok yok nefesinizi tutmayın salın” yanıtını verdiği gelen bilgiler arasında yer aldı.

BÖKE’DEN KILIÇDAROĞLU’NA CEVAP!

CHP Genel Başkanı buluşmayı bitirken bana söyleyecek bir sorununuz var mı? sorusuna CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke’nin “Kadınlar sorun yaratmaz, sorun çözerler” yanıtı ise dikkatlerden kaçmadı.

BAŞSEKRETER GÖDEK AYAKTA KALDI!

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü buluşmasını planlayan CHP Genel Merkez Başsekreteri Derya Gödek’in salonda karşı kürsüde oturma planında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Başkan Yardımcıları Gamze Akkuş İlgezdi, Gülizar Biçer Karaca, Bülent Kuşoğlu, Genel Sekreter Selin Sayek Böke ve Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka’nın oturmasıyla kendine kürsü de yer kalmayınca, karşıda personellerin yanlarına oturmayarak ayakta durarak tepki gösterdiği gelen iddialar arasında yer aldı.

KILIÇDAROĞLU’NDAN NAZLIAKA’YA ÖZEL ZİYARET

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 4. Katta odası bulunan daha önce ihraç olan sonra partiye dönmek için defalarca PM’den red yiyen, son kez getirilen PM’den yeniden CHP’li olan CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka’yı makamında özel ziyaret ettiği de gelen bilgiler aradında yer aldı.