CHP'de 81 ilde adaylık istifaları

CHP’de milletvekili aday adayı olmak için il ve ilçe yöneticilerine tanınan istifa süresi sona erdi. İstifa edenler arasında İzmir, Mersin, Hatay, Denizli ve Bursa gibi büyük kentlerin başkanları da yer aldı.

CHP’de TBMM seçimleri için milletvekili aday adayı olmak isteyen il ve ilçe başkanları, dün resmen sona eren süreç kapsamında istifalarını sundu. 81 il başkanının yarısına yakını istifa etti. 34 il başkanı, istifasını kamuoyuna duyururken bu sayı, son seçimlerde istifa eden il başkanı sayısını geride bıraktı.

Birgün gazetesinden Hüseyin Şimşek'in haberine gerek seçimlerde milletvekili adayı olmak isteyen CHP’li il başkanları istifalarını sundu. Parti yönetiminin 22 Kasım’da hazırladığı genelge kapsamında, aday adaylığı için il yönetimlerinden, 5-26 Aralık tarihleri arasında istifa etmeleri istendi. Bu kapsamda il başkanlarının yarıya yakınının istifa dilekçelerini parti yönetimine sundukları kaydedildi. İl başkanlarının büyük oranda, il binalarında istifa ettikleri bildirilirken bazı il başkanlarının ise istifalarını Genel Merkez’e gelerek elden teslim ettikleri öğrenildi.

Bugün Örgüt Yönetiminden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı tarafından istifa eden il başkanlarının kamuoyuna duyurulacağı kaydedildi. İstifalarını basın açıklamaları ve sosyal medya paylaşımları ile kamuoyuna duyuran il başkanları ise şöyle:

İzmir, Gümüşhane, Trabzon, Mersin, Karabük, Bursa, Erzincan, Sivas, Ordu, Kocaeli, Isparta, Van, Denizli, Uşak, Aksaray, Malatya, Balıkesir, Karaman, Muğla, Hatay, Batman, Aydın, Artvin, Yalova, Manisa, Kırşehir, Çorum, Dersim, Rize, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Burdur, Kayseri.

SON SEÇİMLERİ AŞTI

En az 34 il başkanının istifası, bir önceki seçimlerde yaşanan istifaları da geride bıraktı. 24 Haziran 2018’de gerçekleştirilen son TBMM seçimlerinde, 24 CHP İl Başkanı istifa ederek milletvekili aday adayı olmuştu.

CHP’de il başkanlarının yanı sıra il yönetim kurulu üyeleri de aday adaylığı için istifalarını sundu. Bu konuda resmi veriler henüz açıklanmasa da bazı illerde bu sayı sekizi buldu. Son seçimlerde CHP’nin iki milletvekilliği kazandığı Kocaeli’nde İl Başkanı, üç ayrı il başkan yardımcısı, il saymanı, İzmit İlçe Başkanı, İzmit İlçe Sekreteri ve Körfez İlçe Başkanı, milletvekili aday adaylığı için istifa etti.

Birgün