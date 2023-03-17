CHP'de adaylık krizi! Kılıçdaroğlu’ndan 3 CHP'li belediye başkanına rest

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri öncesinde partiler milletvekili adaylarını belirleme çalışmalarına devam ederken CHP kulisleri karıştı. Seçimlerde milletvekili adayı olabilmek için istifa etmek isteyen CHP'li 3 belediye başkanı Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan "ret" yanıtı aldı. Kılıçdaroğlu CHP'li belediye başkanlarına "bu iş çocuk oyuncağı mı" diyerek rest çekti.

CHP Genel Merkezi’nde milletvekili aday adaylığı süreci tüm hızıyla sürerken CHP kulislerinden de dikkat çeken iddialar sızıyor.

14 Mayıs seçimlerinde milletvekili olmak isteyen belediye başkanları istifa etmek için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kapısını aşındırıyor.

Kılıçdaroğlu'nun, seçimlerde milletvekili adayı olabilmek için görevlerinden istifa etmek isteyen Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu ve Yalova'nın görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Vefa Salman'a "Bu iş çocuk oyuncağı mı? Belediye Başkanı oluyorsunuz, Milletvekilliği istiyorsunuz" diyerek karşı çıktığı öğrenildi.

Kılıçdaroğlu'nun bu sert tepkisi üzerine Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun "bağımsız aday olurum" dediği öğrenilirken, Vefa Salman İçişleri Bakanlığı'na istifa dilekçesi vererek milletvekilliği adaylığı başvurusunu yaptı. Kılıçdaroğlu'nun milletvekili adaylığına karşı çıktığı bir başka isim olan Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'in ise şimdilik sessizliğini koruduğu ancak adaylık için farklı bir formül aradığı öğrenildi.